Ещё
Муж финалистки шоу «Песни» Назимы решил снова начать отношения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муж финалистки шоу «Песни» Назимы решил снова начать отношения 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
До эфиров мужчина не общался ни с певицей, ни с ребенком.
Эфиры на федеральном канале могут помочь найти любовь! Ну или вспомнить о прошлой. Финалистка шоу «Песни» Назима Джанибекова призналась, что ее бывший муж решил снова начать отношения, когда увидел девушку на большом экране, и кинул ей заявку в друзья «ВКонтакте». Правда, ответа он не дождался — певица решила не делать взаимных шагов.
«Я отпустила эту ситуацию, у меня нет чувств к человеку. Я не вижу смысла в том, чтобы быть с человеком, которого ты не любишь», — сказала Назима.
Также певица уточнила, что бывший муж даже не общается с дочкой. Подробностями своей новой жизни Назима поделилась во время премьеры фильма о шоу «Песни» в прямом эфире «ВКонтакте». А также рассказала, что уже успела подписать контракт с BlackStar и переехать в Москву, как и мечтала:
Публикация от НАZИМА | BLACK STAR (@13nazima)
21 Июн 2018 в 1:08 PDT  «Моя дочка пока осталась с мамой дома в Казахстане, в безопасности».
Полное интервью певицы можно прочитать по ссылке — звезда рассказала Wday.ru о своих отношениях с Тимати и поделилась подробностями со съемок.
Дальше участников шоу ждет тур по России, а премьера фильма «Что такое „Песни?“ пройдет 27 июня в 01:00 на ТНТ.
Неожиданный поворот: Егор Крид позвал на „Холостяк“ новую участницу
Звезда „Улицы“ Леля Баранова: „Хочется драмы!“
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
51-летняя Холли Берри показала тело в прозрачном белье Шок: танцовщица увеличила грудь в обхвате на полтора метра То исчезает, то появляется: фанаты шутят над грудью Ратаковски
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу7
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»164
Танцовщица увеличила грудь в обхвате на 1,5 метра10
Ратаковски «разделась» для русского студента1
«Если буду полной, муж отправит на трансфер»
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение