Муж финалистки шоу «Песни» Назимы решил снова начать отношения

До эфиров мужчина не общался ни с певицей, ни с ребенком.

Эфиры на федеральном канале могут помочь найти любовь! Ну или вспомнить о прошлой. Финалистка шоу «Песни» Назима Джанибекова призналась, что ее бывший муж решил снова начать отношения, когда увидел девушку на большом экране, и кинул ей заявку в друзья «ВКонтакте». Правда, ответа он не дождался — певица решила не делать взаимных шагов.

«Я отпустила эту ситуацию, у меня нет чувств к человеку. Я не вижу смысла в том, чтобы быть с человеком, которого ты не любишь», — сказала Назима.

Также певица уточнила, что бывший муж даже не общается с дочкой. Подробностями своей новой жизни Назима поделилась во время премьеры фильма о шоу «Песни» в прямом эфире «ВКонтакте». А также рассказала, что уже успела подписать контракт с BlackStar и переехать в Москву, как и мечтала:

Публикация от НАZИМА | BLACK STAR (@13nazima)

21 Июн 2018 в 1:08 PDT «Моя дочка пока осталась с мамой дома в Казахстане, в безопасности».

Полное интервью певицы можно прочитать по ссылке — звезда рассказала Wday.ru о своих отношениях с Тимати и поделилась подробностями со съемок.

Дальше участников шоу ждет тур по России, а премьера фильма «Что такое „Песни?“ пройдет 27 июня в 01:00 на ТНТ.

Неожиданный поворот: Егор Крид позвал на „Холостяк“ новую участницу

Звезда „Улицы“ Леля Баранова: „Хочется драмы!“

Читайте также: