Как достичь оргазма без проникновения

То, что секс обязательно предполагает проникновение, — всего лишь стереотип. Способов получить оргазм куда больше. Кроме того, нам, девушкам, проникновение вообще не так важно, ведь все чувствительные окончания сосредоточены на внешней части влагалища и клиторе. Расскажу о техниках секса, которые могут стать твоим самым чувственным любовным опытом.

1. Петтинг верхних зон тела

Разновидность петтинга, при которой партнеры ласкают друг друга только выше пояса, еще называют неккинг. Это хороший способ изучить чувствительность друг друга и найти на своем теле эрогенные зоны, о которых вы сами не подозреваете. Стандартные точки удовольствия: грудь, живот, шея, уши, но это может быть и любое другое место. Достигнуть оргазма таким способом можно, но придется постараться. В случае с неккингом оргазм не должен быть самоцелью, здесь длительное наслаждение важнее сиюминутного экстаза. Начните с массажных прикосновений руками, а затем подключайте губы и язык. При достаточно долгой стимуляции ты вполне можешь ощутить оргазм без проникновения. Выбирайте съедобное массажное масло с афродизиаками и приятным ароматом, чтобы не ограничивать себя в движениях. Оно усиливает ощущения и разогревает тело. Нанеси на кожу партнера немного масла, подыши на него, и твой мужчина почувствует приятное возбуждающее тепло. Что понадобится: массажное масло для оральных ласк

2. Маммологический секс

Звучит по-медицински и совсем не возбуждающе, но как иначе назвать ситуацию, когда парень засовывает свой член между твоих грудей? В этом случае большая часть удовольствия достается ему, так что это может быть лишь часть любовной игры. Ляг на спину и сожми груди руками. Парень при этом должен находиться сверху. Не переживай, что твои формы не такие уж пышные. В этом сексе парням важна фантазия, поэтому достаточно самих прикосновений к груди. Используйте возбуждающий гель, который можно наносить куда угодно. Что понадобится: возбуждающий гель

3. Контакт с бедрами

Еще один вариант секса с трением. Он имитирует проникновение и доставит удовольствие вам обоим. Ты сжимаешь бедра, а партнер проникает между ними спереди или сзади. Его член стимулирует твои главные эрогенные зоны — внутреннюю сторону бедер и половые губы. Вторая позиция: ты садишься на партнера и двигаешь бедрами, имитируя проникновение. Если вы уделите достаточно внимания прелюдии, такой секс доставит более яркие ощущения, чем обычный. Не забудьте про лубрикант, который улучшит скольжение и усилит чувствительность. Что понадобится: скользкий лубрикант

4. Стимуляция в одежде

Петтинг через одежду — невероятно возбуждающий вид секса для тех, кто никуда не спешит. Такие ласки оттягивают наступление кульминации, а, как мы уже говорили, отложенный оргазм в разы мощнее обычного. Вам не обязательно создавать ситуации, при которых нельзя раздеться: прыгать в автобус, брать билеты на задние ряды в кинотеатре. Хотя опасность быть застигнутыми обостряет интимное переживание. Ваши движения должны быть достаточно сильными, чтобы почувствовать стимуляцию. Не каждого ласки сквозь одежду могут довести до оргазма. В таком случае их все равно стоит попробовать в качестве прелюдии.

Пробуя новые техники и позы, не забывай о вещах, которые сделают ваш сексуальный опыт ярче. Секс-игрушки, эротическое белье, парфюмерию и косметику ты можешь заказать в интернет-магазине VSexShop.ru. Здесь огромный ассортимент товаров от американских, европейских, китайских и других производителей. Многие из них — это эксклюзивные предложения магазина. VSexShop.ru гарантирует клиентам удобный сервис и полную анонимность. Менеджеры проконсультируют по любому из товаров и организуют доставку в быстрые сроки.

Заказать товары