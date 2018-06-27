Ещё
Балетмейстер Сергей Филин женится на матери своих детей спустя 19 лет совместной жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Балетмейстер Сергей Филин женится на матери своих детей спустя 19 лет совместной жизни 

Teleprogramma.pro 34 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несмотря на то, что балетмейстер Сергей Филин долгие годы счастлив в отношениях с Марией Прорвич, как выяснилось, до недавних пор союз пары не был официально зарегистрирован. Лишь спустя 19 лет совместной жизни влюбленные решили исправить это досадное недоразумение.
"Мы просто подумали, что может случиться так, что наши дети женятся прежде, чем это сделаем мы. А этого допускать было нельзя. К тому же, в этом году есть еще один замечательный повод — Чемпионат Мира по футболу, который проходит в России. Теперь 2018 год буду вспоминать не только в связи с мундиалем, но и из-за нашей свадьбы», — признался Филинов.
Свадьба пары запланирована на ближайшие дни и, как рассказал сам танцовщик, будет пышной и торжественной: с большим количеством гостей, платьем невесты и, конечно, тортом. Любопытно, что уже в следующем году Сергей и Мария отпразднуют «фарфоровую свадьбу» — 20 лет совместной жизни. «Странно было бы отмечать эту дату, будучи официально не в браке», — цитирует артиста 7 days.ru.
Напомним, что в предыдущем браке у Филина родился сын Даниил (сейчас молодому человеку 22 года, прим.ред), но даже общий ребенок не спас Сергея от развода с первой женой Инной Петровой.
Teleprogramma.pro: последние новости
Старший сын Яны Рудковской закрутил роман с юной спортсменкой Вероника Изотова рассказала, почему развелась с Александром Панкратовым-Черным Шоумен Гоген Солнцев потерял возлюбленную: девушка стала жертвой Битцевского маньяка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу7
Наболело: «Выматывал меня, заставил лечь под него»164
Танцовщица увеличила грудь в обхвате на 1,5 метра10
Ратаковски «разделась» для русского студента1
«Если буду полной, муж отправит на трансфер»
Видео
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
11:21
Правила красоты для королевской семьи
Другое
04:33
Что известно о работе мозга
Здоровье
07:15
Самые нелепые требования музыкантов
Звёзды
00:04
Фанаты шутят над грудью Ратаковски
Звёзды
03:57
Спецслужбы учат видеть человека насквозь
Психология
09:47
Знаменитости, которые отреклись от своих родителей
Звёзды
13:28
Как выглядят дочки голливудских звезд
Звёзды Дети
00:39
Роза Сябитова разозлила фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение