Балетмейстер Сергей Филин женится на матери своих детей спустя 19 лет совместной жизни

Несмотря на то, что балетмейстер Сергей Филин долгие годы счастлив в отношениях с Марией Прорвич , как выяснилось, до недавних пор союз пары не был официально зарегистрирован. Лишь спустя 19 лет совместной жизни влюбленные решили исправить это досадное недоразумение.

"Мы просто подумали, что может случиться так, что наши дети женятся прежде, чем это сделаем мы. А этого допускать было нельзя. К тому же, в этом году есть еще один замечательный повод — Чемпионат Мира по футболу, который проходит в России. Теперь 2018 год буду вспоминать не только в связи с мундиалем, но и из-за нашей свадьбы», — признался Филинов.

Свадьба пары запланирована на ближайшие дни и, как рассказал сам танцовщик, будет пышной и торжественной: с большим количеством гостей, платьем невесты и, конечно, тортом. Любопытно, что уже в следующем году Сергей и Мария отпразднуют «фарфоровую свадьбу» — 20 лет совместной жизни. «Странно было бы отмечать эту дату, будучи официально не в браке», — цитирует артиста 7 days.ru.

Напомним, что в предыдущем браке у Филина родился сын Даниил (сейчас молодому человеку 22 года, прим.ред), но даже общий ребенок не спас Сергея от развода с первой женой Инной Петровой.