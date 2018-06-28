Балетмейстер Сергей Филин женится на матери своих сыновей после 19 лет отношений

Известный балетмейстер и бывший худрук балетной труппы Большого театра Сергей Филин решился на брак с давней возлюбленной, матерью его младших сыновей Марией Прорвич. Свадьба состоится в Москве уже на днях. О радостном событии Сергей рассказал журналистам сам.

«Почему не сделали этого раньше? Некогда было! — рассказал артист в интервью порталу 7days.ru . — Казалось, у нас так много времени… А годы все шли и шли. И вдруг я понял, что моему старшему сыну Даниилу (от предыдущего брака с балериной Инной Петровой — прим. ред.) уже 22 года. Среднему Саше 12 лет. Мы просто подумали, что может случиться так, что наши дети женятся прежде, чем это сделаем мы. А этого допускать нельзя».

Напомним, в январе 2013 года на Филина было совершено жестокое нападение, организатором которого оказался бывший солист Большого театра Павел Дмитриченко . Его сосед по даче облил лицо Сергея кислотой, из-за чего тот практически лишился зрения.

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press