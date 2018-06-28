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Балетмейстер Сергей Филин женится на матери своих сыновей после 19 лет отношений
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Балетмейстер Сергей Филин женится на матери своих сыновей после 19 лет отношений 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
47-летний Сергей Филин объявил о скорой свадьбе с Марией Прорвич.
Известный балетмейстер и бывший худрук балетной труппы Большого театра Сергей Филин решился на брак с давней возлюбленной, матерью его младших сыновей Марией Прорвич. Свадьба состоится в Москве уже на днях. О радостном событии Сергей рассказал журналистам сам.
«Почему не сделали этого раньше? Некогда было! — рассказал артист в интервью порталу 7days.ru. — Казалось, у нас так много времени… А годы все шли и шли. И вдруг я понял, что моему старшему сыну Даниилу (от предыдущего брака с балериной Инной Петровой — прим. ред.) уже 22 года. Среднему Саше 12 лет. Мы просто подумали, что может случиться так, что наши дети женятся прежде, чем это сделаем мы. А этого допускать нельзя».
Напомним, в январе 2013 года на Филина было совершено жестокое нападение, организатором которого оказался бывший солист Большого театра Павел Дмитриченко. Его сосед по даче облил лицо Сергея кислотой, из-за чего тот практически лишился зрения.
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
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