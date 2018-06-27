8 самых распространенных повреждений во время секса

Если ты думаешь, что секс — это приятное безопасное дело, — как бы не так! После прочтения нашего материала ты убедишься, что к играм в постели нужно подходить во всеоружии (защитный костюм и противогаз).

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Трещины влагалища

Звучит, конечно, жутко, но иногда во время секса, если ты была слишком сухой, а он начал слишком «бойко», во влагалище могут образоваться микроразрывы, трещинки, которые будут создавать дискомфорт.

Сухость влагалища — это проблема, с которой сталкиваются женщины всех возрастов. Если ты знаешь за собой эту проблему, пользуйся лубрикантом. Плюс слизистой влагалища в том, что заживление идет довольно быстро. Если ты чувствуешь, что лубрикант не помогает и разрывы снова происходят, обратись к гинекологу.

Содранная кожа

…ковром. Пока стоишь на коленях. Да-да, любительницы догги-стайл точно знают, как больно бывает после отличного жаркого секса. Не забывай подкладывать под колени подушку. Если неприятность уже произошла, нанеси на коленки антисептическую мазь — все как в детстве, когда ты падала с велосипеда.

Посторонние предметы во влагалище

Уж сколько раз твердили миру… Никогда не засовывай во влагалище посторонние предметы, которые для этого не предназначены.

Но если это уже случилось — без паники. Было бы гораздо хуже, если бы что-то застряло в твоей прямой кишке, но, в отличие от нее, у влагалища есть «тупик» — шейка матки. Дальше нее игрушка не пройдет. Как будто матушка-природа предвидела, что с женщинами может случиться нечто подобное.

Сотрясение мозга

Поскользнуться в душе может каждый, но шансов, что это произойдет во время секса, гораздо больше, чем если ты будешь просто спокойно стоять в душевой кабине. Так что если вы любите секс под теплыми струями воды, не забудьте постелить на пол резиновый коврик. Так себе декорация для эротической сцены, зато безопасно.

Спазм мышц

Если ты находишься в одном положении слишком долго, опасайся спазмов. Не забывай менять положение, хотя бы чуть-чуть. И неплохо бы делать растяжку. Не во время секса.

Инфекция мочеполовых путей

Это не совсем травма, но тоже приятного мало. Инфекция может случиться, если бактерии во время секса попадут в мочеполовой тракт. Лучший способ предотвратить эту неприятность — помочиться сразу после секса. Касается это, кстати, и мужчин, и женщин. Просто смой вредоносные бактерии прямо в унитаз — в прямом смысле этого слова.

Предметы, застрявшие в анусе

Представляют гораздо большую опасность, чем во влагалище — в прямой кишке нет естественных «тупиков», и объект может продвинуться очень глубоко. Так что даже не пытайся вытащить его самостоятельно, чтобы не нанести себе повреждения, а сразу отправляйся к врачу. Учитывая, как часто это происходит, доктор отнесется к твоей проблеме с пониманием.

Перелом члена

Перелом пениса чаще всего происходит во время слишком интенсивных занятий сексом и сопровождается характерным хрустом, с которым трескается белочная оболочка. Этот звук ни с чем не спутаешь, если услышишь хоть раз.

Если несчастье произошло, необходимо немедленно обратиться к врачу, пока повреждения не привели к необратимым последствиям. А мужчины часто слишком стесняются, чтобы с таким бежать в больницу: согласно исследованию, опубликованному в «Трудностях урологии» (Advances in Urology), некоторые мужчины ждут до 6 часов, испытывая ужасную боль, прежде чем решаются обратиться к специалисту.

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