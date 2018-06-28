45-летняя Гвинэт Пэлтроу «ушла в отрыв» с женихом на яхте

Звезда фильмов «Мстители» и «Человек паук» Гвинэт Пэлтроу и ее жених — сценарист Брэд Фэлчак решили устроить себе мини-каникулы. Влюбленные отправились отдыхать на итальянский остров, где на сутки арендовали себе роскошную яхту.

Однако папарацци из Dailymail обратили внимание не столько на роскошный корабль, сколько на формы 45-летней звезды и ее «забавы» с Фэлчаком.

Пэлтроу взяла на отдых оранжевый миниатюрный купальник, который выгодно подчеркивал ее стройную фигуру, и, по всей видимости, очень привлекал ее парня. Сценарист не отводил глаз с актрисы и постоянно одаривал ее поцелуями.

Несмотря на немолодой возраст, влюбленные решили вспомнить юность и «порезвиться», соревнуясь в прыжках в воду.

Ранее Пятый канал рассказывал о «тайной» помолвке Пэтроу.