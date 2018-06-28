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45-летняя Гвинэт Пэлтроу «ушла в отрыв» с женихом на яхте
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45-летняя Гвинэт Пэлтроу «ушла в отрыв» с женихом на яхте 

Пятый канал 20 минут назад
Фото: Пятый канал
Звезда фильмов «Мстители» и «Человек паук» Гвинэт Пэлтроу и ее жених — сценарист Брэд Фэлчак решили устроить себе мини-каникулы. Влюбленные отправились отдыхать на итальянский остров, где на сутки арендовали себе роскошную яхту.
Однако папарацци из Dailymail обратили внимание не столько на роскошный корабль, сколько на формы 45-летней звезды и ее «забавы» с Фэлчаком.
Пэлтроу взяла на отдых оранжевый миниатюрный купальник, который выгодно подчеркивал ее стройную фигуру, и, по всей видимости, очень привлекал ее парня. Сценарист не отводил глаз с актрисы и постоянно одаривал ее поцелуями.
Несмотря на немолодой возраст, влюбленные решили вспомнить юность и «порезвиться», соревнуясь в прыжках в воду.
Ранее Пятый канал рассказывал о «тайной» помолвке Пэтроу.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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