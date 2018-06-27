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Селена Гомес покидает Голливуд
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Селена Гомес покидает Голливуд 

Popcake.tv 19 минут назад
Фото: Popcake.tv
По заявлением близких друзей певицы, Селена Гомес (Selena) устала от звездной жизни и решила окончательно покинуть Голливуд. Девушка уже давно говорила о том, что ей не нравится испытывать давление со стороны мужчин, которые занимают все высшие позиции в этой индустрии.
«Селена устала от голливудской жизни, её пошлости и двуличности. Психическое здоровье для нее намного важнее, поэтому она решила оставить всю эту мишуру позади и переехать из Лос-Анджелеса»
Масла в огонь добавили и недавно возобновившиеся отношения между Джастином Бибером (Justin) и Хейли Болдуин (Hailey), которые не скрываются от папарацци и вовсю выставляют свои чувства на показ.
«Чем дальше Селена находится от всей этой звездной жизни, тем быстрее она переживет расставание с Джастином, и его мимолетные интрижки с другими девушками перестанут ее задевать»
Более того, недавно Селену обвинили в доведении девочки-подростка до суицида. Дело в том, что Гомес является исполнительным продюсером сериала «13 причин почему», рассказывающего историю Ханны Бейкер, совершившей самоубийство. Отец погибшей на днях девочки заявляет, что именно просмотр сериала повлиял на решение его дочери.
Анонимный источник сообщил, что Селена уже выставила свое жилье в Лос-Анджелесе на продажу и забронировала несколько путешествий по миру перед тем, как осесть в Техасе.
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