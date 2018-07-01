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Джастин Бибер и Хейли Болдуин столкнулись с Селеной Гомес
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин столкнулись с Селеной Гомес 

Popcake.tv 1 июля 2018
Фото: Popcake.tv
Стремительно развивающиеся отношения Джастина Бибера (Justin) и Хейли Болдуин (Hailey) вынудили Селену Гомес (Selena) на неопределенное время покинуть Голливуд, чтобы избежать огромного потока сплетен о своем бывшем. Тем не менее, инсайдеры поговаривают, что мощным толчком к этому решению послужила встреча Селены с влюбленной парочкой в церкви.
Как показывает практика, типичное свидание для Джастина — поход со своей девушкой в церковь, и именно там он и был несколько раз замечен с Хейли пару недель назад. Проблема в том, что Гомес регулярно посещает то же самое место, поэтому вероятность встречи достаточно велика.
Один из близких друзей Хейли рассказал, что девушка очень боится снова потерять Джастина из-за Селены. Напомним, что их прошлая попытка построить отношения закончилась уходом певца к Гомес.
«Люди думают, что их отношения с Хейли — пиар, так как Джастин слишком сильно стремится выставить всё напоказ. Но дело в том, что таким образом он лишь старается доказать Хейли, что теперь его сердце принадлежит только ей»
Хотя никакой официальной информации об их встрече не поступало, всё же такое резкое решение Селены бросить все свои дела в Голливуде и опасения Хейли по поводу верности Джастина намекают на возможность такого исхода событий.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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