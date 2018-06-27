Шон Мендес и Хейли Болдуин поругались из-за Джастина Бибера

Сегодня модель удалила из своего все фотографии с Шоном, не оставив даже милейших снимков с, после которого поклонники решили, что парочка точно встречается. Анонимный источник заявил, что скорее всего здесь сказывается ревнивая натура Бибера, которому не нравится, когда его девушка выставляет фотографии с кем-то еще.

Но некоторые фанаты до сих пор уверены, что Шон и Хейли не были просто друзьями, поэтому после того, как девушка ушла к Биберу, они серьезно поссорились. Иначе зачем еще модели удалять фотографии со своим «лучшим другом»?