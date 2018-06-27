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Звезда Инстаграм откровенно рассказала о побоях мужа
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Звезда Инстаграм откровенно рассказала о побоях мужа 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Лиза Адаменко, связавшая свою жизнь с 55-тилетним олигархом, призналась, что партнер ее регулярно избивал из-за чего она несколько раз порывалась закончить с ним отношения.
Последней каплей для 18-тилетней красавицы стал инцидент в Нью Йорке, где в одном из ночных клубов на девушку напал ее возлюбленный, приревновав ее к друзьям, с которыми Елизавета танцевала и веселилась.
Адаменко была вынуждена отправиться в госпиталь, где она получила медицинскую помощь после диагностированного разрыва связок на ноге, затем звезда Инстаграма написала на возлюбленного заявление в полицию.
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