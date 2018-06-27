Звезда Инстаграм откровенно рассказала о побоях мужа

Лиза Адаменко , связавшая свою жизнь с 55-тилетним олигархом, призналась, что партнер ее регулярно избивал из-за чего она несколько раз порывалась закончить с ним отношения.

Последней каплей для 18-тилетней красавицы стал инцидент в Нью Йорке, где в одном из ночных клубов на девушку напал ее возлюбленный, приревновав ее к друзьям, с которыми Елизавета танцевала и веселилась.

Адаменко была вынуждена отправиться в госпиталь, где она получила медицинскую помощь после диагностированного разрыва связок на ноге, затем звезда Инстаграма написала на возлюбленного заявление в полицию.