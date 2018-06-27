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Дарья Друзьяк подтвердила слухи об интимных связях за деньги
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Дарья Друзьяк подтвердила слухи об интимных связях за деньги 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дарья Друзьяк приняла участие в передаче «Разбор недели», где она решила поднять тему, которая давно интересовала всех ее поклонников.
Девушка подтвердила слухи о том, что какое-то время вступала в интимную связь с мужчинами за деньги. Такое признание повергло в шок ее бывшего молодого человека, Руслана.
Дарья призналась, что своими поступками она не гордится и ей понадобилось время, чтобы понять, что счастье можно ощущать просто от присутствия правильного партнера рядом.
Отказаться от прежнего образа жизни Друзьяк решилась после того, как сделала переоценку принципов, устав гоняться за деньгами и новыми спонсорами.
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