Фото: Дэвид Духовны вышел на публику с новой возлюбленной, которая годится ему в дочери

Дэвид Духовны , который, напомним, несколько лет назад лечился от сексоголизма, вышел на публику со своей новой девушкой, которая младше его на 32 года и всего на шесть лет старше дочери актера, Мэделин.

Инсайдеры сообщают, что звезда «Секретных материалов» познакомился с 25-летней Моник, когда та работала официанткой в ресторане органической кухни SunLife Organics. Сейчас девушка не работает, а сопровождает Дэвида в его деловых поездках и посещает съемки его новых проектов. Впервые о романе Духовны и Моник Пенделберри заговорили осенью прошлого года, но парочка умело пряталась от папарацци и комментариев не давала. Теперь Дэвид решил перестать прятать свою возлюбленную и с гордостью ходит с ней на свидания в Лос-Анджелесе.

Ранее Дэвид был женат на актрисе Теа Леони, они поженились в 1997 году, но через 11 лет приняли решение расстаться, а Духовны отправился лечиться от сексуальной зависимости. В 2009 они вновь сошлись, но в 2001 разъехались окончательно и в 2014 оформили развод.

попкорнnews