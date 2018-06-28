Секс и порядок: зачем китайцы покупают жен-рабынь

Если в России по статистике на 10 девчонок лишь 9 ребят, а задача найти мужа считается одной из самых трудновыполнимых, то в соседнем Китае в очереди стоят не за женихами, а за невестами. Найти жену при колоссальном гендерном дисбалансе в Китае крайне затруднительно, и прагматичные жители Поднебесной нашли альтернативный способ построить семейное счастье — купить супругу. Каково живется современным китайским женщинам мы писали в предыдущем материале. Теперь «Лента.ру» разбиралась, как работает рынок невест в стране, где хранительницу семейного очага можно выбрать в удобном каталоге.

Провинция Юньнань на границе Китая и Вьетнама. Среди тысяч людей на вокзале города Куньмин полицейские замечают молодых супругов. Их привлекает подозрительное поведение пары: мужчина едва заметно оглядывается каждые несколько минут. Его спутница, опустив голову, идет семенящей походкой и не отходит от него ни на шаг. К молодым людям подходят полицейские и задают несколько простых вопросов. «Она на путунхуа (официальный язык в КНР — прим. „Ленты.ру“) не разговаривает», — говорит мужчина. Служитель порядка с подозрением просит мнущуюся девушку предъявить документы. Она испуганно смотрит то на мужчин в форме, но на мужа. Ее удостоверение личности оказывается фальшивым, и обоих забирают в отделение для выяснения обстоятельств.

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После допроса становится понятно, что «супруги» на самом деле — торговец людьми и его товар, который вскоре должен быть отправлен в деревню и выдан замуж за китайца, который заплатил за молодую невесту от 10 до 60 тысяч юаней. Однако этой свадьбе случиться было не суждено. Позже в новостях сообщили, что в результате этой конкретной проверки были спасены 33 вьетнамские девушки и арестованы 78 подозреваемых в организации торговли людьми. Но это лишь единичный случай в огромной сети поставок вьетнамских невест в Поднебесную.

В провинциях на юге Китая банды работорговцев вывозят девушек в возрасте от 13 до 20 лет из Вьетнама под видом рабочих мигранток или туристов. Затем их продают в разных местах страны тем, кто не может позволить себе жениться на китаянке и выбирает более дешевый и доступный вариант. Далеко не всем везет так же, как героиням новостного сюжета. На некоторых девушек полиция на вокзалах внимания не обращает.

Бежать нельзя остаться

В 2016 году автор документального фильма «Сестры на продажу», который выйдет на экраны в 2018 году, Бен Рэндал дал интервью изданию Vice, в котором рассказал историю одной из своих вьетнамских подруг. Ее выкрали из родной деревни и отправили в Китай на продажу.

В 2010 году Бен работал учителем английского на севере Вьетнама, где подружился 14-летней Мэй. Спустя год после его отъезда из страны, одна из бывших учениц написала ему, что Мэй пропала из деревни, и, скорее всего, ее отправили в Китай, чтобы продать. Выйти на контакт с девушкой было довольно сложно: ее постоянно контролировали, не выпускали из дома и редко разрешали пользоваться телефоном. От разговоров пользы тоже было немного, так как она совершенно не могла объяснить, где находится. Это неудивительно, ведь большинство украденных девочек даже в школу-то особо не ходили и географическими знаниями не обладают, не говоря уже о знании иностранных языков.

Бену удалось выяснить, что его знакомая находится в деревушке рядом с Пекином. Название она назвать не могла, но было ясно, что поселение небольшое, и иностранцев там обычно не бывает, поэтому внезапное появление высокого белого спасителя могло вызвать подозрения. В момент, когда мужчина уже начал искать реальные способы вернуть невесту по принуждению домой, он столкнулся с тем, что западному человеку понять было очень сложно. Во-первых, родители Мэй в резкой форме заявили Бену, что возвращению дочери рады не будут, а для убедительности пригрозили ему смертью. Во-вторых, сама Мэй, как выяснилось, тоже домой особо уже не рвалась и предпочла остаться в Китае со своим новорожденным ребенком.

Учитывая местный уклад жизни, ее решение вполне логично. Побывав замужем и потеряв девичью честь, на родине она будет считаться «неликвидом». Замуж ее не возьмут, детей она не родит, только семью позором покроет. Суровые с точки зрения Запада традиции — основная причина нежелания девушек возвращаться домой по своей воле. А в случае принудительной депортации, большинство из них так и остаются изгоями среди односельчан. Поэтому истории о счастливом воссоединении семей большая редкость и скорее исключение, чем правило.

В интервью Бен также рассказал о другой жертве торговцев людьми по имени Панг. С ней связаться было немного легче, ее муж работал таксистом и редко бывал дома, да и сама она вернуться хотела больше, чем Мэй. Сбежав из нового дома, она без документов сама пересекла несколько тысяч километров и оказалась на границе с Вьетнамом. Бен связался с организацией Blue Dragon Foundation, помогающей вернуть на родину украденных детей, но девушка сказала, что нашла местного жителя, который поможет ей пересечь границу. Это очень насторожило Бена, и его беспокойство вскоре оправдалось. На связь девушка больше выходила. Скорее всего, ее новый знакомец просто перепродал ее на рынке невест.

Невесты Б/У

Несколько лет назад в одной из китайских передач зрителям поведали душещипательную историю семейной пары из той же провинции Юньнань. Ху Цзяньхэ познакомился с отцом своей будущей невесты случайно. Тот рассказал ему о своей дочери Ма Чжэнфэнь и предложил молодым людям встретиться: такое сватовство в Китае считается нормальным. Единственной загвоздкой было то, что девушка не говорила на китайском и не понимала диалект нового знакомого. Это не вызвало подозрений, так как в Китае существует более сотни разных диалектов, которые отличаются друг от друга примерно, как шведский и французский. Спустя некоторое время Ху передал семье невесты приданое в 60 тысяч юаней, и они с Ма поженились. Вскоре она выучила язык, на котором говорили в ее новом доме, и родила ребенка.

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На кадрах мужчина трогательно вспоминает внезапно прервавшуюся счастливую совместную жизнь. Однажды жена Ху куда-то отлучилась, а затем пропала. Затем она позвонила супругу и сквозь слезы сообщила, что ее похитили и она находится в провинции Фуцзянь, в двух тысячах километров от Юньнани. Похитители требовали выкуп в десять тысяч юаней. После того, как Ху отправил преступникам деньги, и они, и жена исчезли. Убитый горем малообразованный житель горной деревни даже не подумал обратиться в полицию и просто смирился со своим горем.

В то время, как зрители сочувствуют оставленному женой несчастному мужу, ведущая сообщает, что в этой истории не все так просто. Оказывается, Ма Чжэнфэнь была вовсе не той, за кого ее выдавал «папа». За некоторое время до исчезновения она призналась мужу, что ее нелегально вывезли из Вьетнама, когда она была подростком, а так называемый «отец» на самом деле лишь посредник торговцев людьми. Для Ху это было полной неожиданностью, ведь он видел и удостоверение личности жены, и ее Юньнаньскую прописку. Она призналась мужу, что очень скучает по дому и попросила отпустить ее повидаться с семьей. Растроганный правдой о тяжелой доле своей любимой мужчина, конечно же, дал ей добро на поездку, из которой домой она уже не вернулась.

Журналисты выяснили, что произошедшее с Ху — не единственный случай. По всей провинции и за ее пределами орудуют преступные группировки, которые ставят свадьбы украденных вьетнамок с китайцами на конвейер. Схема работает примерно так: девушку выдают замуж, иногда под видом китаянки, несколько лет она живет в семье, затем сбегает и попадает обратно к своим владельцам. За жену требуют выкуп, но в дом мужа девушка, естественно, не возвращается. Вместо этого она отправляется «на работу» в следующий брак.

Интересно, что в передаче подчеркивается не столько трагедия девушки, которую насильно увезли в рабство, и не то, что она против своей воли вышла замуж и родила ребенка, которого, скорее всего, больше никогда не увидит. По мнению авторов материала, сочувствие должна вызывать именно история мужчины, который купил себе невесту и остался ни с чем.

Невесты вьетнамские, послушные, недорогие

Основной способ заказать невесту из Вьетнама — связаться с посредником лично или через интернет. В отдаленных деревнях южных провинций подельники, как правило, сами знакомятся с потенциальными покупателями — одинокими мужчинами — на улице или в кафе. Под видом родственника они предлагают сосватать им свою сестру или дочь. Работает также и сарафанное радио. С посредниками можно познакомиться, например, через бывших клиентов или их знакомых.

Однако это способы для менее состоятельных покупателей, тех, кто все еще пользуется кнопочным телефоном и не имеет доступа в интернет. Таких в Китае около 600 миллионов человек, чуть меньше 50 процентов населения. Они чаще других становятся жертвами мошенников, ведь посмотреть отзывы и посоветоваться на специальном форуме они не могут.

Активным пользователям интернета заказать невесту проще, а попасть на мошенников сложнее. В китайской поисковой системе Baidu можно зайти на форум, где обсуждаются покупки невест. Люди делятся собственным опытом и дают советы, как не оказаться обманутым при сделке.

Один из таких, под названием, которое можно вольно перевести «Вьетнамские невесты, налетай» (越南新娘吧) имеет около 18 тысяч подписчиков. Один из пользователей просит совет у «бывалых». «Этому посреднику доверять можно? Говорит, 10 тысяч», — подписывает скриншот общения с некоей женщиной один из пользователей. В переписке она уверяет потенциального клиента, что у девушки уже есть китайская регистрация и документы, доплачивать за это не нужно. Однако в комментариях пишут: «это по-любому подстава, не соглашайся», «какая разница, вьетнамка и так и так сбежит», «10 тысяч — дешево слишком, точно сбежит через пару месяцев», «если деньги вперед — точно подстава».

Среди советов и мнений есть и более любопытные сообщения: «хотите найти вьетнамскую невесту — пишите мне 131*******96». Конечно, нельзя просто взять и написать «привет, мне нужна жена», дилеры не простофили, они действуют осторожно. Корреспондент «Ленты.ру» написал предполагаемому продавцу и поинтересовался, почем невесты. Предполагаемый продавец первым делом задал вопрос «кто дал номер?». Дать правильный ответ не удалось — торговец невестами попросил убираться и больше не беспокоить. Однако на всякий случай все же переспросил, откуда взялись его контакты.

Ng Han Guan / AP

Выйти замуж за китайца — не такая уж плохая судьба для ищущей лучшей жизни девушки. Многие, вопреки ожиданиям западной публики, идут на это вполне осознанно и сами обращаются к брачным агентам и размещают свои анкеты на специальных сайтах.

Помимо этого, специальные интернет-страницы, зарегистрированные в Сингапуре или Малайзии, предлагают широкий выбор девушек, добровольно желающих отправиться в Китай ради удачного замужества. Например, на vietnamcupid.com можно найти сотни анкет соискательниц. На другом сингапурском сайте можно «посмотреть всех», выбрать китайскую или вьетнамскую невесту по росту, весу, возрасту и другим критериям.

Сайт ynxn1314.com сейчас выглядят довольно безобидно, продает то ли музыку, то ли носки, то ли услуги репетитора. Однако несколько лет назад издание The Global Times передавало, что ресурс оказывал посреднические услуги и организовывал коллективные выезды во Вьетнам для поиска жен. Как стало известно властям, агенты организовывали встречи китайцев и потенциальных невест в отелях. Если все получалось, организаторы получали комиссионные, а счастливый будущий муж возвращался на родину не один. Если же по какой-то причине сводничество не удавалось, то клиент платил фиксированную сумму в две тысячи юаней, а от остальных расходов освобождался.

Интернет-ресурс 55tuan.com, который сейчас якобы оказывает услуги по переводу денежных средств, в 2013 году отличился агрессивной рекламой и попал под прицел правоохранительных органов

Сначала топили, теперь покупаем

Точной статистики жертв работорговцев не ведется. В докладе британского посольства в Ханое за 2011 год говорилось, что с 2005-го по 2009-й год 3190 женщин и детей было вывезено в Китай нелегально. Некоторые китайские издания говорят о нескольких сотнях привезенных в Китай невестах в год. В действительности точное их число посчитать невозможно. Во-первых, они въезжают в страну по фальшивым документам и официальных данных о них в миграционную службу не поступает. Во-вторых, те, кто въезжают официально, делают это по туристическим или рабочим визам. В-третьих, не все вьетнамские невесты в Китае — сексуальные рабыни и приезжают в страну против своей воли.

На первый взгляд может показаться, что работорговля в одной из самых быстроразвивающихся и технологичных стран мира — нонсенс. Однако у потребительского отношения к женщинам и потребности в женах-иностранках есть свои предпосылки.

Основная причина такой популярности импортных невест в Китае — серьезный гендерный дисбаланс. В 2015 году, по оценкам ООН , на 10 китаянок приходилось 17 китайцев. Причиной такого разрыва, в первую очередь, является тысячелетняя аграрная история страны. Рождение девочек редко было особой радостью для китайцев. Помогать семье так же, как сын, она не могла. Кроме того, ее нужно было кормить 13-16 лет, а потом выдавать замуж и отдавать в другую семью. С точки зрения прагматичных жителей Поднебесной это было не очень-то выгодно.

В новейшее время причиной нежелания рождать девочек стала уверенность в том, что, будучи единственным ребенком в семье (в КНР с 1979 года действовала политика Одна семья — один ребенок, ее отменили только в 2016 году — прим. «Ленты.ру»), дочь не сможет прокормить и обеспечить старость родителям и целому набору бабушек и дедушек.

Ситуация начала меняться, когда гендерный перекос стал очевиден, а невесты — не важно какие — стали настоящей ценностью. Сейчас рождение девочки уже не воспринимается как что-то ужасное. За невесту сторона жениха должна заплатить родителям вполне солидную сумму. К тому же сейчас девушки даже не рассматривают потенциального мужа без квартиры, машины и хорошей работы. При этом традиция платить приданое осталась в прошлом вместе со страхом родить дочь. Счастливые родители мальчика начинают откладывать деньги на свадьбу с первых сыновних пеленок, однако собрать достойную для китаянки сумму получается не у всех.

Для наглядности, крупных городах — например, Шанхае — на создание семьи у жениха уйдет по меньшей мере 100 тысяч юаней (около 900 тысяч рублей). В Пекине жениться можно по более сходной цене: примерно 10 тысяч юаней (90 тысяч рублей).

Из-за своей высокой востребованности китаянки, с точки зрения конфуцианской морали, выходят за рамки достойного женщины поведения. Сейчас в среднестатистической китайской семье жена живет как настоящая принцесса. Деньги зарабатывает муж, по дому работу делает тоже муж, с детьми сидят бабушки и дедушки. Китайские дамы очень капризны, а уж покладистыми женами их точно не назовешь. Не желая терпеть выкрутасы соотечественниц, многие мужчины сознательно берут в жены спокойных и учтивых вьетнамок.

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Проблема прав человека — одна из самых острых для китайского правительства. Конфуцианские традиции, где смирение и повиновение старшему и сильному, то есть мужчине, считается основой порядка и стабильности, серьезный гендерный дисбаланс, вызванный массовым убийством нежеланных девочек в младенчестве, и невозможность центральной власти контролировать происходящее в отдаленных деревнях ломают жизнь тысячам девушек. При молчаливом согласии полицейских и местных жителей в отдаленных китайских деревнях насилуют, держат в неволе и заставляют рожать молодых девушек. Зачастую их свекрови тоже когда-то были куплены и знают, через какие ужасы проходит новобрачная. Обреченное смирение невест шокирует даже больше, чем хладнокровие общества.

Несмотря на то, что власти пытаются повлиять на ситуацию, однако принимаемых мер недостаточно. Консервативные деревенские жители, которые зачастую даже не подозревают, что нарушили закон, купив человека, вряд ли скоро изменят свой образ мыслей. Остается надеяться, что отмена политики одного ребенка как-то повлияет на отношение китайцев к появлению в семье девочек и через 20 лет поиск невесты перестанет быть проблемой для молодых парней и их заботливых мам.