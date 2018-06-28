Ради Нетребко Эйвазов оставил жену-пенсионерку

Репортеры выяснили, что до брака с Анной Нетребко Юсиф Эйвазов состоял в браке с итальянской журналисткой Адель Феррари, которая по возрасту годилась ему в бабушки. Как признавался в недавнем интервью сам певец, он оформил развод, лишь когда Анна заявила, что хочет замуж.

В интервью сайту Classical Music News в 2016 году оперный тенор Юсиф Эйвазов говорил, что для него очень важен институт брака. «Аня для меня — самая прекрасная женщина в мире. Кого мне еще искать? Ведь не просто так я вступил в брак только в 38 лет. У нас на Кавказе мальчика стремятся женить в 22 года. Меня тоже пытались, но я „свалил“. Всегда хотел жениться по любви. Для меня супружеское ложе свято. Порочить его не в моей натуре», — утверждал Эйвазов.

Однако сайт «Комсомольская правда» благодаря прочим сайтам, специализирующимся на опере, и говорливости ее фанатов выяснил, что Юсиф уже был женат. Говорят, что его избранницей стала итальянская журналистка Адель Феррари. Примечательно, что тогда Эйвазову было 24, а его невесте — далеко за 65-ть.

Много версий, почему молодой Юсиф связал себя узами брака с «бабушкой из Италии». Говорят, артист хотел получить гражданство, а еще — чтобы укрепить свои позиции в опере. Действительно. Адель много сделала для своего молодого супруга, в частности, как утверждают западные журналисты, познакомила его с нужными людьми. У Феррари оказалось много полезных связей.

"Это был фиктивный брак, так называемое деловое партнерство. Карьера у Юсифа не очень шла: он выступал только в провинциальных театрах Италии", — рассказали "Комсомолке" друзья Эйвазова. По слухам, певец сумел сохранить теплые отношения с престарелой избранницей после развода, на котором, кстати, настаивала Анна Нетребко, с которой познакомился женатый Юсиф и влюбился.