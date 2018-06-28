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Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак страстно целовались на яхте: фото
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Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак страстно целовались на яхте: фото 

Журнал ОК! 12 минут назад
Гвинет Пэлтроу на собственном примере доказала, что встретить настоящую любовь можно и после 40 лет. Актриса счастлива в отношениях с продюсером Брэдом Фэлчаком и планирует выйти за него замуж. Перед свадьбой, которая, по слухам, запланирована на август, влюбленные отправились в романтический отпуск в Италию. Папарацци не устают фотографировать звезд во время их отдыха. На днях парочку вновь запечатлели на яхте.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет и Брэд не скрывали своих чувств. Влюбленные держались за руки, целовались и всем своим видом показывали, что в их отношениях царит идиллия!
По словам очевидцев, сначала парочка купалась в кристально-голубой воде средиземноморья, а потом загорала на яхте. Персонал яхты рассказал журналистам, что Гвинет выглядела расслабленной и счастливой.
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак
Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак встретились в 2014 году на съёмках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался продвижением. У обоих есть по двое детей от предыдущих браков.
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Женский форум
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