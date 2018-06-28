Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак страстно целовались на яхте: фото

Гвинет Пэлтроу на собственном примере доказала, что встретить настоящую любовь можно и после 40 лет. Актриса счастлива в отношениях с продюсером Брэдом Фэлчаком и планирует выйти за него замуж. Перед свадьбой, которая, по слухам, запланирована на август, влюбленные отправились в романтический отпуск в Италию. Папарацци не устают фотографировать звезд во время их отдыха. На днях парочку вновь запечатлели на яхте.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Гвинет и Брэд не скрывали своих чувств. Влюбленные держались за руки, целовались и всем своим видом показывали, что в их отношениях царит идиллия!

По словам очевидцев, сначала парочка купалась в кристально-голубой воде средиземноморья, а потом загорала на яхте. Персонал яхты рассказал журналистам, что Гвинет выглядела расслабленной и счастливой.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак встретились в 2014 году на съёмках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался продвижением. У обоих есть по двое детей от предыдущих браков.