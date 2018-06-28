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Названы города с самыми толстыми невестами
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Названы города с самыми толстыми невестами 

Дни.ру 46 минут назад
Фото: Дни.ру
Спрос на свадебные наряды в России за год значительно вырос. При этом выяснилось, что башкирские невесты — самые стройные, а сибирские — самые упитанные.
Исследование предпочтений россиян провел сервис бесплатных объявлений Avito. По его данным, спрос на свадебные платья возрос за год почти на 29%. Первенство принадлежит Волгограду, где зафиксирован настоящий свадебный бум — тут интерес к нарядам для главного торжества в жизни подскочил сразу на 90%.
Немного отстают по количеству свадеб от Волгограда столица Башкирии Уфа с приростом в 50% и Москва (+42%). Во всех городах-лидерах рейтинга самый популярный размер платьев — S (42-44), его ищут около 40% невест. Чуть полнее девушки на выданье в Ростове-на-Дону: почти 35% из них выбирают "эмку" (44-46).
Башкирские невесты — самые стройные: расхожий размер тут XS (40-42) и S. Спрос на большие размеры — такие, как XXL и выше — в Уфе едва превышает полтора процента. Ростов-на-Дону, хотя в целом и показал более высокие результаты по части пышности женских форм, все же отметился стабильностью: за 46 размер перешагнули лишь чуть более одного процента девушек.
Ну а тем рыцарям, которые мечтают о прекрасной половине с пышными формами, следует отправиться на поиски счастья в Сибирь. Самый большой спрос на размер XXL был отмечен в Новосибирске и Тюмени (2,6%). А в Омске большой популярностью пользуются платья размеров 46–48 (L), 48–50 (XL) — и тот же XXL (свыше 50-го). Хотя можно съездить и в Воронеж — он тоже затесался в тройку лидеров по числу упитанных невест, пишет Life.ru.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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