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Число браков и разводов среди омичей почти сравнялось
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Число браков и разводов среди омичей почти сравнялось 

Омск Здесь 33 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Более трех тысяч омичей оформили развод с начала года. Согласно оперативным данным Омскстат, за пять месяцев текущего года, с января по май, было зарегистрировано 3 918 браков. При этом чуть меньше омичей оформили развод — расторгнуть союз пожелали 3 404 пары. На 1000 жителей приходится в среднем пять браков и четыре развода.
Отмечена и естественная убыль населения: число умерших превышало число родившихся на 2 144 человека. За пять месяцев в регионе родились 8 723 человека, 10 867 человек умерли. «Общий коэффициент рождаемости — 10,8 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,4 промилле», — отметили в ведомстве.
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