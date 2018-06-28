Число браков и разводов среди омичей почти сравнялось

Более трех тысяч омичей оформили развод с начала года. Согласно оперативным данным Омскстат, за пять месяцев текущего года, с января по май, было зарегистрировано 3 918 браков. При этом чуть меньше омичей оформили развод — расторгнуть союз пожелали 3 404 пары. На 1000 жителей приходится в среднем пять браков и четыре развода.

Отмечена и естественная убыль населения: число умерших превышало число родившихся на 2 144 человека. За пять месяцев в регионе родились 8 723 человека, 10 867 человек умерли. «Общий коэффициент рождаемости — 10,8 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,4 промилле», — отметили в ведомстве.