Самые неожиданные расставания звезд: Бортич, Шнуров, Кержакова и другие знаменитости

Стало известно, что актриса Александра Бортич разводится со своим супругом Вячеславом Воронцовым , за которого тайно вышла замуж. По информации starhit.ru, пара подала заявление в Измайловский суд. А ведь ранее Бортич признавалась в любви к мужчине, и была рада тому, что ее мама приняла избранника.

Публикация отСаша Бортич (@bortich) 10 Апр 2018 в 1:01 PDT Грустная тенденция налицо… Все чаще в звездных инстаграмах читаем о расставаниях пар. Мы решили собрать все истории о звездах, которые прекратили свои отношениях.

Ранее рассталась с мужем Милана Кержакова. Девушка сообщила об этом на личной страничке и дала Александру Кержакову резкую характеристику в социальной сети:

Я давно уже не с ним в отношениях… Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы.

Публикация отKerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 26 Июн 2018 в 2:49 PDT Развод не миновал и такую яркую пару, как Шнур и Матильда Шнурова . Экс-супруги не рассказали о причине расставания, но попросили пользователей интернета не придумывать домыслы.

В частности, Матильда Шнурова опубликовала в своем Инстаграме сообщение:

Жизнь сложнее, чем лента новостей, не пытайтесь разобраться, удовлетворяя своё любопытство, вчитываясь в чьи-то интерпретации и высказывая свои, это бесполезно. Порой и сами главные герои не понимают что произошло на самом деле. Разбирайтесь лучше в своей собственной жизни, она проходит мимо, пока вы сидите в интернете, сливая своё драгоценное время в никуда. Мой вам совет — живите своей жизнью.

ну всё, окончательно и бесповоротно летим домой. 3 счастливых недели ничегонеделания подошли к концу.

Публикация отMatilda Shnurova (@mshnurova) 9 Фев 2018 в 7:15 PST Поставили точку в отношениях Тимати и его возлюбленная Анастасия Решетова . Уже экс-влюбленные отписались друг от друга в Инстаграме. В микроблоге рэпера теперь нет совместных фотографий с девушкой.

My new «little» baby 4x4 🎁🙈

Публикация отReshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 23 Июн 2018 в 9:02 PDT Накануне расставания модель опубликовала в своем микроблоге философский пост о любви, об отношениях, о слухах и домыслах:

Новые убеждения социума все чаще дают понять, что для них жизнь виртуальная имеет приоритет иногда даже над реальной жизнью. Жить для обновлений в ленте и выставлять все напоказ я по-прежнему не собираюсь. Люди иногда не понимают в силу ограниченных понятий, что регулярные фото со своей второй половинкой, лайки и наличие подписки друг на друга — это не обязательные показатели наличия счастливой личной жизни. У меня такое понимание об этом. Жаль, что даже наша пресса позволяет себе писать статьи, основанные на комментариях подписчиков под моими фото))) Ну это максимально не солидно)) Прошу не лезть в мою жизнь и не распространять сказки. У меня стабильно все хорошо. Мир всем мирным!;)