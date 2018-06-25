СМИ уверены, что жена Александра Овечкина решила рожать в России 

Анастасия Шубская прилетела в Москву.
Представители прессы уверены: супруга известного хоккеиста Александра Овечкина, дочь покойной актрисы Веры Глаголевой Анастасия Шубская решила рожать в России.
На днях женщина, находящаяся на последних сроках беременности, вместе с мужем прилетела в Москву. Как утверждают папарацци, звезда прибыла с весьма внушительным багажом — и, скорее всего, намеревается задержаться надолго. Вполне вероятно — до появления на свет наследника или наследницы.
Напомним, Анастасия Шубская — младшая дочь Веры Глаголевой. Девушка появилась на свет в 1993 году, во втором браке актрисы с бизнесменом Кириллом Шубским.
В 2015 году Анастасия начала встречаться с российским хоккеистом Александром Овечкиным. В 2016 году пара официально оформила брак, а в 2017 сыграла пышную свадьбу. В апреле нынешнего года общественность заподозрила, что супруги ждут первенца.
К слову, недавно беременная Анастасия Шубская поздравила Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли.
Фото: Instagram
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