Женщины в носках во время секса испытывают большее наслаждение

В постели с партнером, уверены многие люди, не место носкам, как и другой одежде. Однако эксперты не советуют спешить с выводами, так как во время секса данный предмет гардероба может способствовать получению высшего наслаждения, особенно женщинам, стремящимся к повышению либидо.

Шерстяные носки, утверждают специалисты-сексологи Университета Грюнингена в Нидерландах, способны помочь многим дамам с пониженным сексуальным влечением избавиться от проблем с оргазмом. Они согревают ноги, улучшая кровообращение, которое непосредственно влияет на возбуждение, повышенную чувствительность гениталий и достижение пика наслаждения в интимных отношениях.

В доказательство своим словам ученые провели эксперимент, предложив женщинам попробовать заниматься сексом в носках. Босоногие дамы в 50% достигали оргазма, тогда как предававшиеся любовным утехам в этих теплых предметах гардероба испытывали вершину наслаждения в 80% случаев, описывая процесс как более приятный.

Эксперты объясняют такой эффект от носков на ногах во время секса ощущением женщиной своей безопасности и защищенности: когда ступни находятся в тепле, происходит снижение активности миндалевидного тела и префронтальной коры в головном мозге. Данные зоны отвечают за возникновение страхов и тревожности, а для достижения оргазма партнерше необходимо чувствовать комфорт и безопасность. Не менее важной в этом плане является приятная, спокойная обстановка в спальне, нормальная температура воздуха.

Сексологи подчеркивают, что уровень либидо и степень сексуального желания у всех людей разные. На данные показатели могут влиять разнообразные факторы, включая серьезные заболевания или психические расстройства. Однако чаще всего неудобства при занятии сексом возникают на подсознательном уровне от ощущения дискомфорта. Эксперты рекомендуют женщинам воспользоваться их советом и оставаться в постели в носках.