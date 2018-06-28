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Пьяный костромич избил непьющую жену битой за пьянство
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Пьяный костромич избил непьющую жену битой за пьянство 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В начале мая пьяный мужчина из Мантурово изувечил свою жену бейсбольной битой, узнал KOSTROMA.TODAY. Несмотря на своё состояние, он обвинил в пьянстве её.
Как нам удалось узнать, глава семьи злоупотреблял алкоголем, его жена — не выпивала. Во время очередных посиделок нетрезвому мужчине показалось, что супруга тоже пьяна. Хотя, на самом деле это было не так.
Научить ее здоровому образу жизни он решил необычным методом. Сначала глава семьи набросился на женщину с кулаками, потом в ход пошла бейсбольная бита.
Как рассказали корреспонденту КТ в пресс-службе областной прокуратуры, супруга пыталась сбежать от агрессивного мужа, но сделать этого он ей не давал — продолжал бить.
Крики услышали соседи и прибежали на помощь. Именно они и вызвали «скорую». После осмотра врачей выяснилось, что здоровью женщины был причинен тяжкий вред. Против ее супруга возбудили уголовное дело.
Мужчина полностью признал свою вину. Жена его простила и попросила строго не наказывать. Сейчас ее жизни ничего не угрожает — она прошла курс лечения в больнице.
Несмотря на то, что женщина простила мужа, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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