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«Промучилась 10 лет, изменять боялась»
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Наболело: «Промучилась 10 лет, изменять боялась» 

Рамблер 45 минут назад
Фото: Depositphotos.com
Вышла замуж в 21. По любви взаимной. Через три года у него начались проблемы с потенцией. Здесь уже совместный ребенок появился. Он объяснил мне ситуацию и предложил развод. У меня двое детей (один до брака был), квартиры нет. Какой развод? Решила жить так, в нашу молодость это было неприемлемо. В 36 случился курортный роман, перевернул мою жизнь с ног на голову.
Муж ушел к сотруднице, у меня три недели счастья женского позади…Тот мужчина женат. Вернулся муж через месяц — там двое ее детей, а 90-е годы, кормить всех ему тяжело, плачет: хочу в семью назад. Согласилась. А делать этого не надо было! У меня перед глазами тот роман, и все годы с мужем, прожитые после.
К доктору муж стеснялся идти сам, а мне было стыдно его заставить. Наконец за год до развода (а это уже 35 лет совместной жизни) он сходил. Лекарства для потенции чуток заработали, а отношения наши уже умерли. И, как выяснилось позже, он списался в OK с той женщиной, к которой уходил, и лекарство пробовал для нее.
Мало того, что он долгие годы не работал, мне пришлось вытягивать кредит за дом самой, так и еще обвинил меня в изменах (это почти в 60). Свои деяния приписал мне, нужен был скандал для ухода. Вот так можно быть замужем и прожить соломенной вдовой. Обидно. Но… свято место пусто не бывает! У меня все хорошо в личной жизни сейчас!
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