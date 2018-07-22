Наболело: «Промучилась 10 лет, изменять боялась»

Вышла замуж в 21. По любви взаимной. Через три года у него начались проблемы с потенцией. Здесь уже совместный ребенок появился. Он объяснил мне ситуацию и предложил развод. У меня двое детей (один до брака был), квартиры нет. Какой развод? Решила жить так, в нашу молодость это было неприемлемо. В 36 случился курортный роман, перевернул мою жизнь с ног на голову.

Муж ушел к сотруднице, у меня три недели счастья женского позади…Тот мужчина женат. Вернулся муж через месяц — там двое ее детей, а 90-е годы, кормить всех ему тяжело, плачет: хочу в семью назад. Согласилась. А делать этого не надо было! У меня перед глазами тот роман, и все годы с мужем, прожитые после.

К доктору муж стеснялся идти сам, а мне было стыдно его заставить. Наконец за год до развода (а это уже 35 лет совместной жизни) он сходил. Лекарства для потенции чуток заработали, а отношения наши уже умерли. И, как выяснилось позже, он списался в OK с той женщиной, к которой уходил, и лекарство пробовал для нее.