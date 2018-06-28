Стало известно, кто является мужем Анастасии Барашковой

Анастасия Барашкова, которая уже несколько лет состоит в браке, лишь сейчас решила рассказать поклонникам о своем супруге. Им оказался 35-летний бизнесмен Виталий Сергеевич Ионин.

«Мы познакомились на Патриарших прудах, я прогуливалась с подругой, Виталик не смог удержаться, увидев меня, и подошел. Засыпав комплиментами, он пригласил меня на кофе — так и завязался наш роман», — поделилась телеведущая.

Отношения пары развивались стремительно: практически сразу Анастасия и Виталий стали жить вместе, а решение о браке было принято в первый же год отношений. Всего же Анастасия и Виталий вместе уже 4 года. Детей у супругов пока нет.