СМИ назвали имя новой любви Джоли

Британский актер Том Хиддлстон стал новой любовью 43-летней Анджелины Джоли . При этом голливудская звезда не торопится официально подтверждать отношения, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что развод Джоли с Брэдом Питтом еще не завершен. По слухам, в мае 2018 года актриса сблизилась с Хиддлстоном. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где идут съемки продолжения «Малифисенты».

Друзья Джоли заявили, что в последнее время она стала намного счастливее. При этом своего возлюбленного актриса официально представила только детям.

В середине июня Анджелина Джоли поблагодарила правительство Ирака за размещение на своей территории сирийских беженцев.