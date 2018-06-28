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СМИ назвали имя новой любви Джоли
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СМИ назвали имя новой любви Джоли 

360tv.ru 2 часа назад
Британский актер Том Хиддлстон стал новой любовью 43-летней Анджелины Джоли. При этом голливудская звезда не торопится официально подтверждать отношения, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Отмечается, что развод Джоли с Брэдом Питтом еще не завершен. По слухам, в мае 2018 года актриса сблизилась с Хиддлстоном. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где идут съемки продолжения «Малифисенты».
Друзья Джоли заявили, что в последнее время она стала намного счастливее. При этом своего возлюбленного актриса официально представила только детям.
В середине июня Анджелина Джоли поблагодарила правительство Ирака за размещение на своей территории сирийских беженцев.
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