Светлана Бондарчук сверкнула помолвочным кольцом от молодого бойфренда 

@a030aaСветлана Бондарчук сверкнула помолвочным кольцом от молодого бойфрендаМесяц назад Светлана Бондарчук (49) официально вышла в свет с молодым бойфрендом Сергеем Табуновым (37). Возлюбленные вместе больше года, но до поры до времени об их отношениях знали только друзья. На кинофестивале «Кинотавр» многие обратили внимание, что Табунов как будто стесняется пристального внимания к себе, мужчина явно не привык позировать перед фотокамерами. Оно и понятно, Сергей не является публичным человеком. Он фотограф и владелец собственной галереи.
Также внимательные участники кинофестиваля обратили внимание на то, что при встрече Федор Бондарчук охотно пожимал руку новому бойфренду бывшей супруги. Затем, правда, выяснилась другая любопытная деталь: друг семьи проговорился о том, что Федор и Светлана до сих пор официально не разведены. Причиной тому имущественные споры — супругам есть, что делить. Но судя по тому, что на безымянном пальце Светланы Бондарчук засверкало обручальное кольцо с увесистым бриллиантом, Сергей Табунов сделал возлюбленной предложение руки и сердца. А значит, бракоразводный процесс между бывшими супругами вышел на финишную прямую. Бондарчук сама опубликовала фотографию с кольцом, многозначительно подписав ее: «Важный разговор…». Фолловеры Светланы уверены, что свадьба не за горами.
А тем временем 23-летняя Александра Бортич подала на развод с мужем-рэпером.
@a030aa