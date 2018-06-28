Поклонница Натали зарезала мужа из‐за ревности

Против жительницы Новокузнецка возбуждено уголовное дело по факту убийства мужа. Однако женщина не признает своей вины и утверждает, что он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Новокузнечанка вышла замуж во второй раз и сразу же начала подавлять своего супруга. Она всячески его унижала, оскорбляла и вынуждала во всем подчиняться.

Как-то в один день пара сильно выпила. После чего жена заставила мужа варить борщ. Пока он занимался готовкой на кухне, она поставила на повтор песню Натали «О боже, какой мужчина!».

Многократные прослушивания хита надоели супругу и он попросил выключить музыку. Однако женщина не согласилась и продолжила пить в одиночку. В какой-то момент у мужчины зазвонил телефон. У пьяной поклонницы Натали вспыхнула ревность. Она отобрала телефона, но муж попытался объяснить, что ему звонят по работе. Женщина разозлилась. Она схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов супругу, которые привели к его гибели.

Мужчина зарезал детей возле школы в Шанхае. В результате два ребенка погибли, один учащийся и женщина ранены. Полиция нашла преступника. Им оказался 29-летний безработный Хуанг. На допросе он заявил, что таким образом хотел «отомстить обществу из-за того, что не мог найти работу».