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Российские девушки назвали самые вредные привычки мужчин
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Российские девушки назвали самые вредные привычки мужчин 

Teleprogramma.pro 17 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Россиянки составили перечень факторов, которые их больше всего выводят из себя в представителях сильного пола. Первое место заняли такие вредные привычки, как курение (21%) и пьянство (20%). Эти пристрастия больше всего отталкивают дам.
Эти факторы имеют значение для 38% участниц опроса при выборе спутника жизни. При этом 34% женщин отметили, что если вредные привычки представителя противоположного пола совпадут с их «маленькими слабостями», то они согласятся на встречу с таким мужчиной.
13% девушек заняли бескомпромиссную позицию, заявив, что ни за что не согласятся на общение с таким человеком. При этой 15% участниц оказались весьма либеральны, отметив, что согласны принимать мужчину таким, каков он есть.
8% девушек не одобряют пристрастие мужчин к азартным играм, 7% выступают против употребления легких наркотиков. Также не придает очарование потенциальному партнеру разбрасывание одежды и носков по квартире, увлечение компьютерными играми, обжорство и ругань, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на тренинг-центр «Секс.рф».
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