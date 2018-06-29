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Джастин заставил? Хейли Болдуин удалила все фото с бывшим парнем!
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Джастин заставил? Хейли Болдуин удалила все фото с бывшим парнем! 

Peopletalk 24 минуты назад
Фото: Peopletalk
Роман Джастина (24) и Хейли Болдуин (21) набирает обороты! Сначала парочку заметили вместе в Майами, потом они целовались посреди улицы в Нью-Йорке, а сейчас отдыхают в Вашингтоне.
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Видимо, Джастин решил, что пора переходить на новый уровень и поставить точку в отношениях с бывшими. Ему — с Селеной (25), а Хейли — с Шоном Мендесом (19).
Сегодня Хейли удалила все фото с бывшим парнем из Instagram. Пару месяцев назад она заявила в интервью The Sunday Times, что они с Шоном просто друзья: «Мы хорошо общаемся, он очень милый, настоящий джентльмен. Но сейчас я одинока». Но фанаты подозревают, что это не так: на Met Gala они пришли как пара, да и в Instagram Шона остались фото с бывшей возлюбленной.
Ну, как говорится, из сердца вон и с глаз долой! Теперь вместо фотографий с Шоном будем ждать милых селфи с Джастином.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dzhastin-zastavil-hejli-bolduin-udalila-vse-foto-s-byvshim-parnem/
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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