Лучший оргазм в твоей жизни: что нужно знать о сквирте

Оргазм — одна из самых чудесных и непредсказуемых вещей, которые могут с тобой случиться. Мало того, что ты можешь испытать его, даже не занимаясь сексом. Есть вероятность, что во время оргазма твое тело выделит струю жидкости, а ты почувствуешь самые приятные ощущения в жизни. Я говорю о сквирте, которого достойна каждая из нас.

Что такое сквирт

Сквирт или струйный оргазм — это способность женщины выделять жидкость из влагалища во время кульминации в сексе. Над природой сквирта спорят не меньше, чем над существованием точки G. Странно, что ученые уже научились печатать человеческие органы, но так до конца и не поняли, как устроено женское тело. Репутация у сквирта всегда была так себе. Психиатр Рихард Краффт-Эбинг считал женскую эякуляцию извращением, связанным с неврастенией и гомосексуализмом. Дядюшка Фрейд полагал, что сквирт — признак истерии. Сейчас очевидно, что все это не более чем сексистсткие домыслы. То, что однозначно признавали все от Аристотеля до Елены Малышевой — некоторые женщины выпускают немного жидкости во время оргазма.

Что это за жидкость

Основной предмет спора о сквирте — что представляет собой загадочная жидкость. Несколько исследователей высказали гипотезу, что это просто моча, а значит, никакая это не эякуляция, а обычное недержание. Дополнительным аргументом к этой версии стало то, что перед сквиртом у женщины возникает сильное желание сходить в туалет. Те, с кем эякуляция случалась не за стеклом лаборатории, а в жизни, опровергли это унизительное предположение. По рассказам очевидцев, жидкость, выделяемая при сквирте, более вязкая, чем моча по консистенции, белая или бесцветная и почти не имеет запаха. Правда некоторые женщины утверждают, что учуяли аромат молодого вина, другие говорили, что жидкость пахнет «как кошка, но немного приятней». Эти слова подтверждают сразу несколько последних исследований. Химический анализ показал, что с мочой «женская сперма» не имеет ничего общего.

Откуда берется сквирт

Самая распространенная версия происхождения женского эякулянта — парауретральные железы Скина. Они находятся на передней стенке влагалища, в районе точки G, в нижней части мочеиспускательного канала. Во время активного возбуждения железы Скина вырабатывают секрет. По составу он похож на мужскую семенную жидкость, только не содержит сперматозоидов. То, что выброс секрета происходит недалеко от уретры, объясняет теорию о женском недержании. Чувство, что сейчас описаешься, перед наступлением оргазма подтверждают все, у кого был сквирт.

Как испытать сквирт

Те, кто испытал эякуляцию, говорят, что эти ощущения гораздо круче обычного оргазма. Сквирт доступен каждой из нас, хотя до сих пор еще миллионы женщин понятия не имеют, что это такое. На это есть несколько причин: низкий уровень сексуальной культуры, неправильные общественные установки и психологическая закрепощенность девушек. Сложно нормально относиться к сквирту в мире, где мужчины утверждают, что женской эякуляции вообще не существует, выделение жидкости при сексе — это недержание, а точка G — выдумка. Тем не менее сейчас ученые предоставили достаточно аргументов, чтобы люди поняли, сквирт — здоровое и очень приятное явление. У многих женщин струйный оргазм случался непроизвольно. Не факт, что ты одна из таких счастливиц, но ждать чуда не обязательно, достичь сквирта можно целенаправленно. Для начала тебе нужно хорошо изучить свое тело, эрогенные зоны и научиться получать вагинальный оргазм. В этом тебе поможет регулярная мастурбация, о секретах которой мы уже подробно рассказывали. Чтобы добиться сквирта, нужно сконцентрировать усилия на точке G. Лучше всего, если партнер будет стимулировать эту зону руками, а не членом. Он должен ввести пальцы во влагалище ладонью вверх, немного согнуть их и ритмично массировать переднюю стенку влагалища. В это же время можно стимулировать клитор. Когда наступит то самое ощущение, что тебе нужно в туалет, не сжимай мышцы, расслабься и дай жидкости выйти. Чувствовать себя при этом ты будешь просто феерично. Слова «струйный оргазм» и сцены из порнофильмов слегка искажают представление о сквирте. Не жди, что это будет струя, как из пожарного шланга, часто это просто небольшая лужица, которая останется после тебя на постели.