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Жительницу Пензы осудили за интим с подростком
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Жительницу Пензы осудили за интим с подростком 

360tv.ru 47 минут назад
21‐летнюю девушку осудили за интимную связь с несовершеннолетним парнем. Об этом сообщил портал «Пенза‐пресс».
Родственник 15-летнего подростка познакомил его с девушкой. Молодые люди изначально общались в социальных сетях. После чего в начале февраля перешли к половым отношениям по обоюдному согласию.
В результате судебных разбирательств девушка полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком.
Мужчине из Ужура грозит тюрьма за кражу забора и секс со школьницей. Молодой человек временно жил у знакомой.
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Женский форум
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