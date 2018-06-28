Жительницу Пензы осудили за интим с подростком

21‐летнюю девушку осудили за интимную связь с несовершеннолетним парнем. Об этом сообщил портал «Пенза‐пресс».

Родственник 15-летнего подростка познакомил его с девушкой. Молодые люди изначально общались в социальных сетях. После чего в начале февраля перешли к половым отношениям по обоюдному согласию.

В результате судебных разбирательств девушка полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Мужчине из Ужура грозит тюрьма за кражу забора и секс со школьницей. Молодой человек временно жил у знакомой.