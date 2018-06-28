8 случаев, когда нельзя заниматься сексом

Медициной доказано положительное воздействие полноценной сексуальной жизни на здоровье партнеров. Укрепляется сердечная мышца, улучшается кровообращение. Секс благотворно влияет на взаимоотношения партнеров, психоэмоциональное состояние и иммунную систему. При регулярной половой жизни нормализуется работа многих внутренних систем организма, снижается риск воспалительных процессов и поддерживается стабильность гормональной системы. Но существует ряд ситуаций, при которых лучше отказаться от занятий любовью.