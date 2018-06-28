«Вы заслужили хорошего мужа»: Юлия Барановская поймала свадебный букет

Телеведущая Юлия Барановская похвасталась, что поймала свадебный букет. После гражданского брака с Андреем Аршавиным у красавицы не было серьезных романов, поэтому ее поклонники страстно желают выдать свою любимицу замуж.

Юлии Барановской всего 33 года, но за плечами у нее уже огромный багаж опыта и разочарований. Счастливый гражданский брак с успешным футболистом и красивая жизнь в Англии рухнули в одночасье. Юлия осталась одна на руках с тремя детьми и не сразу сумела отсудить алименты на их содержание. Сейчас Барановская стала успешной телеведущей, при этом она успевает уделять время воспитанию и развитию своих детей, чего не скажешь об Аршавине. Однако на личную жизнь до недавних пор часов в сутках у обаятельной и нежной Юлии не хватало.

Буквально пару недель назад Юлия заинтриговала своих подписчиков снимком с таинственным незнакомцем, но, к огромному их сожалению, виден был лишь его лоб. Однако рука кавалера обнимала Барановскую, что натолкнуло общественность на мысль, что у нее наконец налаживается личная жизнь. А недавно теледива поймала букет невесты, чем еще больше раззадорила и порадовала своих поклонников. «Сегодня первый раз в жизни поймала букет невесты», — сообщила Барановская. Подписчики Юлии принялись желать ей скорее выйти замуж и с удовольствием поведали свои истории, связанные с букетами невесты.

«Словила единственный раз, через полгода в загсе оказалась» «Юля, вам пора. Вы заслужили хорошего мужа» «Юлечка, искренне желаю, чтобы примета помогла вам выйти замуж за достойного мужчину» «Букет — это ерунда, не помогает» «Ни разу не ловила, но замужем уже второй раз» Стоит отметить, что не так давно Юлия Барановская решила сменить имидж и сделала стрижку. Мнения о новой прическе телеведущей разделились, многие решили, что ей не стоило экспериментировать со стилем.