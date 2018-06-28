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Джулия Робертс изменила своим принципам
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Джулия Робертс изменила своим принципам 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Ранее она называла социальные сети «прилипчивыми, как конфета». Теперь же Джулия Робертс (Julia Roberts) изменила свое отношение к ним и зарегистрировалась в Insta в четверг. Актриса, которой исполнилось 50 лет, выложила простую фотографию себя самой. При этом она была одета в свитер с надписью Love.
«Привет», — написала она, добавив эмоджи солнышко. На снимке она демонстрирует свою фирменную белоснежную улыбку и почти полное отсутствие макияжа. Волосы ее были окрашены в светлый цвет и ниспадали свободными волнами. В ее профиле просто указано: «человек».
Менее чем за 24 часа у Джулии появилось 108 тысяч подписчиков. Поклонники, правда, пока не могут выразить свое восхищение, так как возможность комментариев пока отключена.
Дебют Джулии в соцсетях тем более удивителен, что она старается вести поразительно скрытный образ жизни. В интервью, которое она дала в ноябре прошлого года Harper's Bazaar, Джулия рассказала о своем муже Дэнни Модере, вспоминая, что 15 лет назад, когда они только познакомились, она была эгоистичной и грубой. Но все изменилось, когда она встретила своего мужа на съемках фильма «Мексиканец».
Пара встречалась два года перед тем, как пожениться в июле 2002 года. С тех пор они часто и много работали вместе. «Когда я думаю о том, что делает мою жизнь полноценной и придает ей особое сияние, то, прежде всего, вспоминаю о моем муже», — признавалась актриса.
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