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В Самарской области на 1000 браков приходится 937 разводов
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В Самарской области на 1000 браков приходится 937 разводов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
С начала года свои отношения узаконили 4653 пары
В Самарской области с января по апрель этого года зарегистрировали 4653 брака. В прошлом году этот показатель был выше, 5197. Об этом сообщили представители Самарастата.
— Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество браков уменьшилось на 10,5 процента, — рассказали работники службы статистики. — При этом количество разводов тоже снизилось на 3,3 процента.
По их словам, за первые четыре месяца 2018 года распалось 4359 семей. В прошлом году их было 4508.
— В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 937 распавшихся. В прошлом году этот показатель был ниже — на 1000 браков пришлось 867 разводов, — констатировали эксперты.
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