В Самарской области на 1000 браков приходится 937 разводов

С начала года свои отношения узаконили 4653 пары

В Самарской области с января по апрель этого года зарегистрировали 4653 брака. В прошлом году этот показатель был выше, 5197. Об этом сообщили представители Самарастата.

— Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то количество браков уменьшилось на 10,5 процента, — рассказали работники службы статистики. — При этом количество разводов тоже снизилось на 3,3 процента.

По их словам, за первые четыре месяца 2018 года распалось 4359 семей. В прошлом году их было 4508.

— В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 937 распавшихся. В прошлом году этот показатель был ниже — на 1000 браков пришлось 867 разводов, — констатировали эксперты.