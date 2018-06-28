7 мифов о мужской верности, которые пора разрушить

Диана Ярошенко, писательница и эксперт по отношениям

Извечная и болезненная тема мужских измен является излюбленной у застольных философов, но, правда, к консенсусу, по обыкновению, никто так и не приходит. На сей счет у каждого всегда найдется в арсенале весомый аргумент, пара эмоциональных па из жизни знакомых или даже личного опыта, а потому прийти к единому заключению просто невозможно. Куда проще об изменах говорить в духе «от противного» и развенчивать ошибочные мифы, которые принимаются за гарантию мужской верности.

Миф № 1: он не будет изменять, если боится потерять женщину

Волков бояться — в лес не ходить, но мы-то шагаем, пуганные клещами, роем комаров да гадюками, если нам реально нужно черники отведать или грибов собрать. Коли чего-то боишься, нужно просто найти средство успокоения совести или защиту для конспирации. Флакона вонючего спрея, который отпугнет всех на свете, и правильной одежды будет вполне достаточно, чтобы избежать последствий. Вот и страх потерять женщину никогда не давил на мужчину настолько сильно, чтобы это стало гарантированным залогом его верности. А потому, если мысль шальная в голову залетела, но страшно потерять то, что имеешь, просто придумай, как скрыть, и лучше конспирируйся. Делов-то!

Миф № 2: он не будет изменять, если очень любит детей

Так считают многие женщины, что, дескать, у товарища ума должно хватить, чтобы на карту не ставить счастье собственных детей. В противном случае бедные малыши будут осознавать, кто стал причиной разрушения семьи, и горе-любовник себе этого простить не сможет. Чушь! Для мужчин дети и секс — диаметрально разные вещи, которые легко могут независимо друг от друга существовать. Да и причины его измен могут быть абсолютно разные: от разгорания страсти на стороне до банальной и пресной ситуации, которая не вовремя «подвернулась». А потому дети тут совершенно ни при чем.

Миф № 3: он не будет изменять, если у вас умопомрачительный секс

Качественный и регулярный секс никогда не был гарантией мужской верности, ведь, помимо него, на стороне, бывает, вспыхивают нешуточные страсти или, наоборот, нежные неожиданные привязанности к какой-нибудь барышне. Она может так ярко на простынях и не блистать и, казалось бы, конкуренцию даже потенциально составить не могла по всем характеристикам, но так случилось, что мужчину к ней приклеило магнитом. Да и зачастую желание разнообразия и полет мужской фантазии могут легко перекрыть все плюсы от самого фантастического секса.

Миф № 4: он не будет изменять, если женщина суперкрасотка

Ноги от ушей, смуглый загар и высокая грудь традиционно цепляют мужчин, как котов на сметану, но, к сожалению, никаких гарантий верности не дают. Во-первых, наша страна — это настоящая сокровищница алмазов по женской части, а современная медицина умеет огранить эти самородки до бриллиантов, прекрасных в своем совершенстве. Вот и мужчины, западающие исключительно на внешность, так же легко и быстро пресыщаются и переключаются на иные женские прелести — благо, сейчас такого добра навалом. С другой стороны, существует и совершенно необъяснимый коллапс, когда любовница мужчины оказывается в разы страшнее жены. Видать, это все происки пресловутой женской харизмы, не иначе.

Миф № 5: он не будет изменять, если согласиться на его фантазии

Жили не тужили, пока у него не обнаружились странные эротические фантазии в виде «а давай кого-нибудь позовем» или иных сексуальных коллабораций. И вот барышня стоит перед выбором: уступить и «сохранить» брак, потому как «лучше со мной, чем где-то без меня», или «дуй ко всем чертям со своими мыслями!». И зачастую многие выбирают именно первый вариант, считая, что короткий поводок удержит неудержимого. Не тут-то было! Воплощение сомнительных и неприятных для женщины эротических фантазий вызывает еще больший аппетит у подобных мужчин, а желание новизны в постели в скором времени превратится в обязательную традицию.

Миф № 6: он не будет изменять, если он слишком ленив

Фыркают некоторые девушки: дескать, он у меня излишне ленив, чтобы изменять, — со мной-то еле справился. Вспоминают встречи и знакомства, где они всегда были инициаторами, и облегченно вздыхают, ведь, чтобы изменить, надо их благоверному прежде свой павлиний хвост раскрыть да побегать вокруг. Но практика «невероятных» измен доказала, что один и тот же мужчина с разными женщинами тоже бывает совершенно разным. И часто безынициативные ленивцы загораются и бьют фонтаном энергии с новой знакомой, а потому и лень совсем не может стать гарантией верности мужчины.

Миф № 7: он не будет изменять, если по-настоящему любит женщину

Вот это, пожалуй, самый неприятный из всех стереотипов, гласящий, что если мужчина женщину любит, то никогда не станет ей изменять. Путь любви может быть извилистым и тернистым, напичканным моментами непониманий, притирок и ссор, которые и становятся благотворной почвой для измен. Да, оступившиеся кусают себе потом не только локти, но измены в любящих парах бывали, бывают и будут. Естественно, что так происходит далеко не у всех, но при этом и голословно утверждать, что коли изменил — значит, и не любил вовсе, тоже не стоит.

Одним словом, это жизнь, на которую все смотрят под разным углом. Пожалуй, единственным залогом верности в отношениях становятся только собственные непреложные принципы человека, которым он, собственно, и хранит верность. Например, часто встречаются мужчины, которые не допускают даже мысли о левом береге, хотя и любви в их браке уже давно кот наплакал, а ссоры идут бесконечной чередой. По факту такие товарищи скорее быстро разведутся и начнут новые отношения, чем обернутся в сторону леса. Но узнать сей факт заранее и гарантировать мужскую верность в браке никак нельзя. Все может быть.

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