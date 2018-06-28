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Пришпорь «коня»: 3 способа улучшить позу наездницы
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Пришпорь «коня»: 3 способа улучшить позу наездницы 

Карельские вести 1 час назад
«Наездница наоборот» — одна из классических поз в сексе, но это совершенно не значит, что она легкая! Сесть сверху, повернуться, да еще и что-то делать — не каждый сумеет. С другой стороны, она дает возможность контролировать происходящее. Вот как можно сделать ее еще приятнее.
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https://www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/sex/a21762556/reverse-cowgirl-sex-position/
Что это такое?
Поза наездницы наоборот предполагает, что ты сидишь на партнере, обратившись лицом к его ногам. Свои ноги при этом удобнее разместить на кровати, но возможны варианты. У некоторых пар она самая любимая.
1. Выбери скорость
В этой позе ты диктуешь почти все условия, включая скорость движений и глубину проникновения. Старайся двигаться не только вверх-вниз, но и вперед-назад, и по кругу.
2. Добавь драйва
Немногие женщины могут получить оргазм только от вагинального секса, поэтому к процессу всегда можно подключить руку или секс-игрушку. Помимо ласк собственного клитора, тебе будет несложно дотянуться до его мошонки и доставить ему дополнительное удовольствие. А он, в свою очередь, может положить руки тебе на бедра и помочь двигаться активнее. Также в этой позе можно использовать повязку на глаза или игровые наручники.
3. Наслаждайся видами
Разместитесь напротив зеркала и смотрите на выражение лиц друг друга. Визуальная стимуляция добавляет приятных ощущений. А посмотреть на самом деле есть на что! Вполне возможно, вы не так часто видите друг друга с этого ракурса, а это весьма полезно.
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