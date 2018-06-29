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Снова замуж? Эвелина Бледанс примерила свадебное платье
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Снова замуж? Эвелина Бледанс примерила свадебное платье 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Новые снимки в Instagram популярной актрисы и телеведущей удивили ее подписчиков.
Эвелина Бледанс очень откровенна со своими фолловерами в Instagram. Пару недель назад актриса и телеведущая рассказала о новом замужестве, которое ей напророчила гадалка, а минувшим вечером в блоге появились новые фото Эвелины в свадебном платье. Скромный белоснежный наряд с пышной юбкой Бледанс надела на благотворительный концерт «Освещая путь», организованный фондом Дмитрия Нагиева «Анна». «Наболтались с моей любимой Настюшей. Как же я люблю красивых женщин и не устаю восхищаться! Всем красоты, добра и добрых дел», — подписала актриса снимки с Анастасией Заворотнюк, сделанные в концертном зале Vegas City Hall.
Напомним, в 2017 году стало известно, что Эвелина Бледанс рассталась со своим супругом Александром Семиным. Несмотря на то, что развод дался актрисе очень нелегко, она поддерживает с отцом своего «солнечного» сына Семы дружеские отношения: «Хоть муж и бывший, но друг настоящий». Сейчас Эвелина крайне редко делится подробностями личной жизни, однако СМИ сообщали, что новым возлюбленным сексуальной медсестры из «Маски-шоу» стал московский бизнесмен Сергей Демчев.
Фото: instagram
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