«Вы созданы друг для друга»: Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко зажгли на концерте

Артисты Алексей Воробьев Виктория Дайнеко расстались после нескольких месяцев красивого романа еще в 2012 году. Однако каждое их совместное появление на публике провоцирует тонну слухов о возобновлении отношений. Недавнее совместное выступление Дайнеко и Воробьева стало тому подтверждением.

Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко стали встречаться в 2011 году после свидания в кино. Они записывали вместе песни, дурачились и выглядели невероятно счастливыми. Дуэт на «Голубом огоньке» с композицией «В последний раз» заставил поклонников пары утирать слезы умиления. К сожалению, после того как Алексей улетел в Америку в связи с работой, отношения разладились. Накануне 25-летия Дайнеко Воробьев расстался с ней. Певица долго была безутешна и не общалась с ловеласом. Виктория смогла простить Алексея, когда он попал в серьезную аварию и чуть не погиб. Позже бывшие влюбленные стали общаться как друзья, но публика уверена, что страсть между ними присутствует по-прежнему.

Недавно Дайнеко опубликовала видео совместного спонтанного выступления с Алексеем с песней «Я всегда буду с тобой» на одной из концертных площадок. Воробьев обнимает Вику и нежно смотрит ей в глаза, будто и не было никаких расставаний. «В музыке самый кайф — это живой экспромт. Особенно когда так неожиданно вспоминаешь добрые песни, которые очень даже хорошо знаешь», — подписала видео Виктория. Поклонники артистки в один голос стали просить ее снова воссоединится с Алексеем. По их мнению, Дайнеко и Воробьев — идеальная пара и просто обязаны быть вместе. «Безумная энергетика между вами даже через видео чувствуется» «Ну почему вы не вместе? Вы такие крутые!»

«Вы просто созданы друг для друга!» «Какая красивая пара! Это восхитительно мило и нежно» «Ваш бывший муж отталкивающий, неприятный. А с Алексеем Вы через экран энергией заряжаете, такая химия между вами волшебная!» Кстати, недавно Вика рассказала, что наладила отношения с бывшим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом , от которого она родила дочь в 2015 году.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 27 Июн 2018 в 4:37 PDT