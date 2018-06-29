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Кристен Стюарт и Стеллу Максвелл застали за поцелуями в Лос-Анджелесе (фото)
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Кристен Стюарт и Стеллу Максвелл застали за поцелуями в Лос-Анджелесе (фото) 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Кристен Стюарт и Стелла Максвелл в последнее время регулярно радуют папарацци совместным появлением на публике — не проходит и недели, чтобы звездную пару в очередной раз не застукали за проявлением чувств. На днях Кристен и Стеллу, целующихся и обнимающихся на улице, можно было увидеть в Лос-Анджелесе.
Девушки отправились поужинать вместе с друзьями в одном из многочисленных ресторанов Лос-Анджелеса и, не стесняясь преследовавших их папарацци, демонстрировали свои чувства окружающим. Напомним, совсем недавно Кристен Стюарт можно было заметить в компании другой, еще более знаменитой блондинки — на днях актриса поужинала с коллегой по «Белоснежке и охотнику» (2012) Шарлиз Терон. Возможно ли, что звезды, все эти годы поддерживавшие приятельские отношения, решили обсудить за ужином новый совместный проект?
попкорнnews
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