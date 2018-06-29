Утяшева, Асмус и другие самые яркие жены резидентов Comedy Club

С момента появления Comedy Club прошло более десяти лет. За это время резиденты юмористического шоу успели стать звездами шоу-бизнеса и обзавестись семьями. Мы выбрали самых ярких жен самых смешных мужчин страны.

За несколько лет Павел Воля и Ляйсан Утяшева стали одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Ляйсан — чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира по художественной гимнастике, а с недавних пор ведущая программы «Танцы», счастливая мама и жена. До начала романтических отношений Воля и Утяшева долго дружили. Павел всегда был готов помочь в трудную минуту и рассмешить. Ребята не торопили события и постепенно узнавали друг друга. Свою незаменимость и преданность резидент Comedy Club доказал в один из самых трудных для гимнастки моментов, когда умерла ее мама. Ляйсан и Павел поженились спустя полгода и сейчас растят дочь Софию и сына Роберта.

Павел Воля не перестает восхищаться женой и трогательно признается в любви, называя Ляйсан самой лучшей супругой, спутницей и другом. Да что там! Он даже начал брать уроки у жены и пообещал сесть на шпагат. Вместе они ведут онлайн-проект «Сила Воли», в котором дают советы для здоровой и счастливой жизни. Недавно Павел Воля очень трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы, написав в Instagram слова, которые наверняка мечтает услышать от любимого человека каждая женщина:

«Спасибо, тебе моя дорогая. Впереди ещё много времени. Я горд, что рядом с тобой я. Что ты увидела, разглядела и выбрала меня. Что я — отец наших детей. И я благодарен, что рядом со мной ты. Что мы — вместе. Что это МЫ! А ещё я рад, что наш первый «деревянный» юбилей мы отметили в прогулке по Москве. Это было просто и необыкновенно. Это так здорово и важно: гулять и говорить. Я тебя очень люблю. Спасибо за пять лет. И особенно за этот день».

Кристина Асмус и Гарик Харламов тоже были знакомы друг с другом задолго до начала романтических отношений. Популярность звезды сериалы «Интерны» стремительно набирала обороты, а юморист искал способы покорить ее сердце. Роман развивался стремительно, не помешало этому и одно серьезное обстоятельство — Харламов на тот момент был официально женат, но уверял, что с супругой его связывает только штамп в паспорте. В итоге Гарик и Кристина поженились, а спустя несколько месяцев у них родилась дочь Анастасия.

Асмус продолжает сниматься в кино, играть в театре и становиться все более популярной в Instagram, где у нее уже почти три миллиона подписчиков. Недавно Кристина очень нежно поздравила Гарика с годовщиной свадьбы: «Ровно 5 лет назад мы поженились. Вместе уже 6 лет, а кажется, что всегда… Что и не было ничего до мужа.. Мы так приросли друг к другу. Гарик мой самый родной человек, моя кровь, мое братство. Люблю тебя безумно, восхищаюсь тобой, тянусь за тобой и во многом ровняюсь. Я люблю тебя со всей твоей детскостью и капризностью, с твоим храпом и неисполнительностью. Но! За свою семью ты рвёшь так, как ни за что в этой жизни… И ты просто суперидеальный любящий отец! Мне так повезло… Ты сверхталантлив, свердобр и сверхкрутой друг! Мне просто очень хорошо с тобой… Давай и дальше так легко, моя крепость».

С эффектной девушкой с отличным чувством юмора Гарик Мартиросян познакомился в Сочи двадцать (!) лет назад. Студентка Ставропольского университета приехала туда на каникулы, а Мартиросян играл на сочинском фестивале КВН с командой «Новые армяне». Несколько лет Гарик летал к Жанне на свидания, а потом наконец решился сделать ей предложение руки и сердца. Сейчас у супругов подрастают тринадцатилетняя дочь Жасмин и семилетний сын Даниэль.

Несмотря на то, что Жанна юрист по образованию и далека от шоу-бизнеса, на светских мероприятиях она выглядит не менее эффектно, чем звезды, а в ее Instagram более трехсот подписчиков. К популярности супруга Гарика Мартиросяна относится, как и следует жене резидента Comedy Club — с юмором:

«За двадцать лет совместной жизни мы с Гариком прошли огонь и воду. А сегодня я узнала, что такое пройти медные трубы. Гуляя с Гариком в парке, я краем уха услышала разговор молодой пары. «Посмотри, посмотри, это кажется Гарик Мартиросян. Или нет не он, может просто похож», — сказала девушка. «Это точно Гарик Мартиросян, вон, жена его, Жанна, рядом. Я на неё подписан», — гордо ответил парень. После этой фразы я почувствовала себе очень известным человеком, да, что там — мегазвездой, по сиянию которой узнают другую звезду! Голова закружилась, корона чуть не упала, взгляд остановился на позиции «снизу вверх», жизнь заиграла новыми красками, преимущественно золотыми. «Да, нет, это не она. У него жена красивая, я в журнале ее видела», — уверенно сказала девушка. Что было дальше? Я не помню. Очнулась я только дома. Помню только свет в конце тоннеля — наверное, я застряла в медной трубе».

Вот уже более десяти лет Александр Ревва женат на милой блондинке с добрейшим взглядом по имени Анжелика. Супруги растят двоих дочерей Амели и Алису. Познакомились они в ночном клубе, Александр был очарован Анжеликой и решил покорить понравившуюся девушку широким жестом — арендовал лимузин и довез до дома как настоящую принцессу. Пару дней назад влюбленные отметили годовщину отношений. «14 лет…глаза в глаза..тот июньский вечер 2004 года изменил мою жизнь…ты подошёл ко мне, и я увидела в твоих глазах отражение глаз наших детей… », — написала Анжелика в Instagram.

Сердце Вадима Галыгина покорила яркая модель и экс-солистка группы «Топлесс» из Белорусси Ольга Вайнилович, родившая шоумену сына Вадима Галыгина-младшего. В одном из интервью комик заявил, что в третьем браке, благодаря жене Ольге, он наконец почувствовал себя по-настоящему счастливым. А как иначе? Только посмотрите, как Ольга недавно поздравила любимого супруга в Instagram: «С Днем рождения, родной, любимый мой человек Вадим Галыгин! Сказать, что ты самый лучший, ничего не сказать! Люблю тебя! Будь самым-самым всегда!».

Карина и Семен Слепаковы

Как и Жанна Мартиросян , жена Семена Слепакова Карина по образованию юрист. Она, пожалуй, самая скромная и закрытая для СМИ и широкой публики из всех супруг резидентов Comedy Club. О личной жизни пары известно мало, можем только сказать, что в больших красивых глазах Карины цвета морской волны легко можно утонуть.

Михаил Галустян более десяти лет женат на выпускнице Кубанского государственного университета (специальность — бухгалтерия) по имени Виктория. У пары подрастают две дочери — семилетняя Эстелла и пятилетняя Элина. Недавно Виктория Галустян опубликовала романтичное фото с супругом из Венеции, где они отметили годовщину отношений, и подписала его так: «15 лет в одной лодке по течению жизни с Михаилом Голустяном #семья #любовь».