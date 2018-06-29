Под запретом: чего не стоит делать мужчине, по отношению к любимой женщине

Над отношениями, как и над собой, нужно постоянно работать. Если вы уверены, что хотите провести с вашей возлюбленной всю оставшуюся жизнь, то стоит помнить о том, что есть некоторые моменты, которые категорически нельзя допускать по отношению к женщине. Под запретом: чего не стоит делать мужчине, по отношению к любимой женщинеКритика Хрупкая женская душевная организация просто не в состоянии

вынести критики в адрес внешности. Даже самые стойкие и феминистски настроенные

из нас с трудом переносят шутки и оскорбления по поводу лишнего веса, нового

платья, макияжа… Да, мужчина может пошутить и ласково назвать свою

женщину «мой слоненочек», наблюдая как слоненочек превращается в фурию и разносит его в клочья, или же наоборот с достоинством реагирует на шутку, а потом придирчиво рассматривает себя в зеркало и садится на диету, надеясь

трансформироваться в грациозную нимфу.

Контроль

Самая распространенная ошибка, которую допускают мужчины —

тотальный контроль по отношению к своей избраннице. Многим из нас это знакомо:

бесконечные звонки с интервалом в пять минут, допросы на тему «почему ты задержалась после работы?». Самые клинические случаи: контроль в выборе одежды,

запрет на макияж, доскональное изучение социальных сетей на предмет соперников

и прочее, что делает жизнь женщины просто невыносимой, а мужчину превращает в диктатора и тирана, от которого хочется сбежать без объяснения причины.

Выбор

Еще один «замечательный» вариант: ставить женщину перед

выбором. К такому шантажу прибегают некоторые представители сильной половины

человечества, когда не могут добиться от своей спутницы желаемого. Классика

жанра: «выбирай, я или работа», когда мужчине кажется, что более разумно было

бы полностью сосредоточить внимание на нём, игнорируя амбиции и карьеру своей

избранницы. Самый запрещенный, но активно используемый прием, выбор между ним и ее родителями. Да, мы согласны, не у всех складываются отношения с чужими родителями,

но такое поведение точно не улучшит ситуацию.

Равнодушие

Окей, вы дочитали до этого места и поняли, что не отличаетесь

способностью неуместно шутить о внешности, не злоупотребляете контролем, поощряете

работу и хорошо общаетесь с родственниками вашей женщины. Вы во всех отношениях

идеальны, но как только происходит форс-мажорная ситуация, предпочитаете

исчезнуть и оставить её наедине со своими проблемами. Да, она самостоятельная и всеми силами демонстрирует это, доказывая, что сама может разобраться со всеми

неудачами. Важно понимать, что при всем этом, она нуждается в вашей моральной

поддержке, воодушевляющих словах или просто банальной фразе «все будет хорошо».

Сравнение с мамой

Допустим, ваша мама — идеальная домохозяйка, которая

посвятила свою жизнь семье и детям. Вы привыкли к чистоте, порядку, борщу на столе и котлетам в холодильнике, и ожидаете такого же от вашей избранницы. Тут следует напомнить, что она — не ваша мама и не ставит перед собой

первостепенную задачу угодить вам, накормить, помыть и уложить спать. Ваша

женщина также устает после работы и меньше всего хочет, придя домой, броситься

готовить ужин, выслушивая капризы и сравнения с мамой. Лучше приготовьте сами ужин, и окружите свою избранницу заботой. Читайте также: 11 простых привычек, которые помогут вам стать счастливее 8 правил, которые стоит соблюдать, чтобы стать успешной