Джастин Бибер строит планы на будущее с Хейли Болдуин

Несмотря на то, что Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин официально свои отношения не подтвердили, все и так знают, что они новоиспеченная парочка. Только посмотрите на фото, которые делают папарацци: то возлюбленные обнимаются, то целуются и на каждом снимке — счастливые.

«Трудно сказать, к чему приведёт их роман, но стоит отметить, что Джастин смотрит далеко вперёд», — поделился источник, приближённый к певцу.

Дело в том, что Бибер — по своей натуре человек романтичный. Пусть с Хейли они и только-только начали встречаться, на эти отношения он строит большие планы. Проще говоря, мечтает о красивой истории, которая с Хейли, кажется, уж точно может получится. Тем более, что к ней, как говорят знакомые певца, он питает по-настоящему сильные чувства, поэтому надеется, что их отношения проживут очень долго.

«Он очень уважает Хейли и дорожит их отношения. Они до сих пор обещаются, как лучшие друзья, поэтому обманывать он её не может», — рассказал инсайдер. В этом уверены и фанаты Джастина. Пусть их отношения развиваются со стремительной скоростью, сомневаться в его чувствах к Хейли, он повода точно не даёт.