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Алиана Гобозова готова выйти замуж за бывшего супруга в третий раз
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Алиана Гобозова готова выйти замуж за бывшего супруга в третий раз 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
За отношениями Алианы и Александра Гобозовых уже не первый год следят поклонники популярной телестройки. У пары подрастает сын, а сам супруги уже дважды женились и разводились.
В прошлом году пара приняла решение расстаться. Алиана осталась с сыном, а Александр почти каждый день навещал наследника. В начале этого года Гобозов принял решение вернуться на телепроект, где за несколько месяцев пытался построить отношения с несколькими девушками. Впрочем, все романы мужчины были весьма скоротечны.
Некоторое время назад появились слухи о том, что Александр и Алиана снова вместе, но пара никак не реагировала на такие разговоры. Недавно девушка вместе с сыном прилетела на Сейшелы, где сейчас находится Гобозов. В Сети уже появилось видео, на котором видно, что бывшие влюбленны явно не равнодушны друг к другу.
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Поклонники бурно обсуждают воссоединение пары и гадают, когда им стоит ждать третьей свадьбы влюбленных. Впрочем, некоторые пользователи считают, что и третий брак Александра и Алианы может закончиться разводом.
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