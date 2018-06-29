Алиана Гобозова готова выйти замуж за бывшего супруга в третий раз

За отношениями Алианы и Александра Гобозовых уже не первый год следят поклонники популярной телестройки. У пары подрастает сын, а сам супруги уже дважды женились и разводились.

В прошлом году пара приняла решение расстаться. Алиана осталась с сыном, а Александр почти каждый день навещал наследника. В начале этого года Гобозов принял решение вернуться на телепроект, где за несколько месяцев пытался построить отношения с несколькими девушками. Впрочем, все романы мужчины были весьма скоротечны.

Некоторое время назад появились слухи о том, что Александр и Алиана снова вместе, но пара никак не реагировала на такие разговоры. Недавно девушка вместе с сыном прилетела на Сейшелы, где сейчас находится Гобозов. В Сети уже появилось видео, на котором видно, что бывшие влюбленны явно не равнодушны друг к другу.

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Поклонники бурно обсуждают воссоединение пары и гадают, когда им стоит ждать третьей свадьбы влюбленных. Впрочем, некоторые пользователи считают, что и третий брак Александра и Алианы может закончиться разводом.