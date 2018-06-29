Фанаты заподозрили связь между Воробьевым и Дайнеко

Фанаты Дайнеко Ликуют. Долгое время девушка не могла наладить личную жизнь, после расставания с отцом своего ребенка она открыла сердце новому мужчине, но вновь обожглась.

Кажется, что сейчас у Виктории в делах сердечных все не так плохо. Девушка на одном из концертов встретилась со своим бывшим партнером и коллегой по музыкальной сцене Алексеем Воробьевым . Встречались молодые люди чуть больше года шесть лет тому назад. Фанаты девушки заметили, что в присутствии Алексея, Дайнеко ведет себя совершенно расковано.

На сцене Алексей и Виктория обнимали друг друга и вели себя, как настоящая пара, что сразу же послужило поводом для рождения слухов об их воссоединении.