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260 нижегородских пар поженятся в канун Дня семьи, любви и верности 8 июля
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260 нижегородских пар поженятся в канун Дня семьи, любви и верности 8 июля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В этом году в Нижегородской области в преддверии Дня семьи, любви и верности планируют пожениться около 260 влюбленных пар. Об этом сообщается на сайте главного управления ЗАГС по Нижегородской области.
Напомним, День семьи, любви и верности в России празднуется с 2008 года. Праздник отмечают 8 июля. В этот день вспоминают муромских святых князя Петра и его жену Февронию — покровителей семьи и брака.
В этом году праздничная дата — 8 июля — выпадает на воскресенье, когда у большинства отделов ЗАГС выходной, поэтому свадебные церемонии проведут накануне. Тем не менее, в День семьи, любви и верности 11 влюбленных пар зарегистрируют свой брак в отделах ЗАГС «Дом бракосочетания» на Малой Покровской и «Заречный Дом бракосочетания» в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось о том, что футбольные болельщики поженятся на площади Минина 7 июля.
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