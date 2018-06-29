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Темнокожую проститутку выкинули в окно из-за плохого секса
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Темнокожую проститутку выкинули в окно из-за плохого секса 

360tv.ru 1 час назад
Уроженец Киргизии выкинул из окна московскую проститутку за «некачественный» секс. Затем он позвонил в интим‐агентство и попросил прислать новую девушку, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Мужчина снял на день квартиру на северо-востоке Москвы. Захотев развлечься, он позвонил в агентство эскорт-услуг и попросил прислать к нему темнокожую проститутку.
Пара занялась сексом. Киргиз остался недоволен девушкой и решил проблему кардинальным образом: взял ее за ноги и выкинул в окно. Потом он позвонил в агентство и поинтересовался, можно ли вернуть деньги или прислать замену.
О «падении с высоты» мужчина сообщил в скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшую, которая оказалась уроженкой Нигерии. По предварительному диагнозу, у нее сломана голень, проститутка также получила компрессионный перелом четвертого и пятого позвонков.
Полицейские не поверили в рассказ гражданина Киргизии, который уверял, будто девушка выпала из окна, когда он был в душе. Навестив сотрудницу сферы интимных услуг в больнице, они выяснили, что клиент стал непосредственным виновником ее падения.
По факту случившегося проводится проверка.
Желание вернуть обратно деньги за секс обернулось для бизнесмена обвинением в изнасиловании. Заявление на предпринимателя подала 18-летняя сотрудница службы эскорта, после того как провела с ним ночь за миллион рублей.
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