Кэти Холмс впервые за пять лет высказалась о своем романе с Джейми Фоксом

Вот уже пять лет Кэти Холмс и Джейми Фокс встречаются, но до недавнего времени пара тщательно скрывала свои отношения от посторонних глаз. Все дело в том, что по брачному контракту с экс-супругом Томом Крузом Кэти запрещалось в течение пяти лет комментировать свои новые отношения. Но если с недавних пор пара уже вместе выходит в свет, то свои отношения артисты до сих пор не комментировали.

Но недавно западные СМИ сообщили о расставании Кэти и Джейми. По сообщениям источников, инициатором разрыва стала Холмс и она сильно переживает по этому поводу. Эту информацию актриса решила не оставлять без внимания. Представитель звезды впервые дал комментарий от ее лица по поводу нового романа.

— лаконично отметил представитель звезды.

Напомним, Кэти и Том Круз поженились в 2006 году. В том же году у них родилась дочь Сури. А через шесть лет брака Холмс подла на развод. В свою очередь Джейми Фокс личную жизнь хранит под замком. Известно, что у него растут две дочки, но в браке актер не был. Также неизвестно, кто же родил Фоксу наследниц.

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Фото:Global Look Press