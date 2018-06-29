Ещё
Инсайдер: «Рианна до сих пор испытывает чувства к Крису Брауну»
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан

Инсайдер: «Рианна до сих пор испытывает чувства к Крису Брауну» 

Журнал ОК! 1 час назад
Рианна и Крис Браун расстались 5 лет назад, но по данным инсайдеров, певица до сих пор питает чувства к своему бывшему. Несмотря на их скандальные отношения и рукоприкладство со стороны Криса, Рири все равно хочет возобновить общение с ним.
Рианна хочет стать другом для Криса, больше с ним общаться. Она очень скучает по нему и его чувству юмора, — прокомментировал источник.
Крис Браун
Рианна с белыми стрелками стала главной звездой показа Louis Vuitton
Напомним, что Рири и Крис Браун начали встречаться в 2008 году. Их отношения были полны страсти и скандалов. Спустя год влюбленные расстались из-за того, что рэпер сильно избил певицу. Суд приговорил Криса Брауна к исправительным работам и запретил приближаться к артистке. В 2012 году в сети появились слухи о том, что музыканты снова вместе. Они встречались несколько месяцев, а в 2013 году окончательно расстались. Сейчас у Рири роман с арабским шейхом Хассаном Джамилем.
Рианна
Журнал ОК!: последние новости
Джастин Бибер и Хейли Болдуин поженились? Николь Кидман и Кит Урбан отмечают 12-летие со дня свадьбы Как Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак проводят отпуск в Италии: фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан23
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
155-килограммовая модель поразила фотосессией47
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе15
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение