Инсайдер: «Рианна до сих пор испытывает чувства к Крису Брауну»

Рианна и Крис Браун расстались 5 лет назад, но по данным инсайдеров, певица до сих пор питает чувства к своему бывшему. Несмотря на их скандальные отношения и рукоприкладство со стороны Криса, Рири все равно хочет возобновить общение с ним.

Рианна хочет стать другом для Криса, больше с ним общаться. Она очень скучает по нему и его чувству юмора, — прокомментировал источник.

Крис Браун

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Напомним, что Рири и Крис Браун начали встречаться в 2008 году. Их отношения были полны страсти и скандалов. Спустя год влюбленные расстались из-за того, что рэпер сильно избил певицу. Суд приговорил Криса Брауна к исправительным работам и запретил приближаться к артистке. В 2012 году в сети появились слухи о том, что музыканты снова вместе. Они встречались несколько месяцев, а в 2013 году окончательно расстались. Сейчас у Рири роман с арабским шейхом Хассаном Джамилем.

Рианна