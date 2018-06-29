Вот что действительно нужно вашему мужчине?

В поисках ответа на этот вопрос мучается не первое поколение женщин. Между тем разгадка очень проста и кроется прямо у вас внутри.

«Что нужно женщинам? Чего они хотят?» — с отчаянием ломают голову мужчины, поглядывая на свою загадочную даму. А она в этот момент завязывает извилины мозга в морской узел, пытаясь отгадать — чего хочет её мужчина? Этому противостоянию, наверное, столько же лет, сколько самой Вселенной. Думаю, тысячи лет назад, у пещеры и костра укутанные в шкуры первобытные муж и жена всё так же мучились этим вопросом. А ответ с тех пор не поменялся…

На днях я увидела в сериале простейший диалог между мужчиной и женщиной. Он вез ее в путешествие по Шотландии на машине. Она с восхищением рассматривала пейзажи. Мужчина посматривал на женщину и, наконец, трепетно спросил: «Ты довольна?» Она кивнула. И на лице ее спутника появилось выражение полного счастья и огромной уверенности в себе.

Эта простая сценка меня поразила. Я стала вспоминать и поняла, что абсолютно каждый мужчина в моей жизни задавал мне этот вопрос. Подумайте — ведь у вас то же самое наверняка. Независимо от других личных качеств партнера, он всегда так или иначе интересовался, довольна ли его женщина, — ведь так? Только вот нам, к сожалению, не всегда хватает мудрости осознать, что эта фраза означает.

Мы столько пытаемся сделать для нашего общего счастья, что будто перестаем видеть саму цель. Ожесточенно моем посуду, страшась даже одинокой чайной ложки, готовим в чаде и пламени обеды из трех блюд, драим кастрюли — раздраженно отпихивая обнимающую руку мужчины. «Не видишь, я занята? Для тебя же, между прочим, стараюсь!» И он, как обиженный щенок, отходит. Думая на самом-то деле: «Лучше бы ты ничего не готовила, а посидела со мной полчаса, улыбаясь и целуя». Мы искренне думаем, что для мужчины всё это смертельно важно — идеальная чистота, комфорт, сложная еда. Только вот на самом деле это лукавство. Все эти вещи важны только для нас самих, ведь они быстро создают ощущение полной погруженности в семейную жизнь и самоотдачи. «Я о тебе забочусь!»

Такая установка вбита накрепко. И даже если мужчина будет намекать на то, что ему по душе другой расклад, — услышать его будет сложно. Лично я хорошо помню этот момент, когда до меня дошло. Стояла посреди кухни, оглушенная, а мой мужчина спокойно и с улыбкой объяснял: «Понимаешь, если ты приготовила мне еду — это плюс. Я радуюсь. А если нет — это просто ноль, а не минус! И если к тому же ты вместо этого смогла уделить время себе — я буду только за. Лишь бы ты была довольна».

Сейчас такую позицию, на самом деле, принять легче — и мужчины, и женщины привыкают к разделению домашних обязанностей, да и к быту относиться стали легче. Но даже в деревнях постсоветских времен, например, где так важна была готовность женщины много работать по хозяйству, — как часто были на слуху истории, что вредный муж ушел от идеальной домовитой жены к безалаберной хохотушке!

Всё, что нужно мужчине, — это чтобы его женщина была довольна и внутренне спокойна. Мне бы хотелось, чтобы щепетильные капризницы сейчас не поняли меня неверно и не пошли требовать и то, и другое, и звезду с неба, надувая губки. Речь о том, что женщина, в первую очередь, должна уметь сама организовать свою жизнь так, чтобы ощущать спокойствие и удовлетворенность. Уметь аккуратно объяснить мужчине, как для этого должен быть выстроен быт и их отношения. А еще — научиться демонстрировать свою радость от тех вещей, которые он делает для нее. Когда мужчина задает вопрос: «Ты довольна?» — и видит в ответ улыбку и уверенный кивок, он тут же преображается. Будто становится выше ростом, распрямляет плечи, поднимает подбородок. «Я сделал свою женщину счастливой!» — думает он гордо. И это — самое важное подтверждение собственной силы и полноценности для любого мужчины.