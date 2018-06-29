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«Нелепо говорить, что наши девушки своими сексуальными предпочтениями портят имидж страны»
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«Нелепо говорить, что наши девушки своими сексуальными предпочтениями портят имидж страны» 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Вопросы сексуальной жизни — дело интимное, пока все происходит добровольно, по обоюдному согласию и не мешает окружающим. При этом, если ваши предпочтения в мужчинах, позах и иных способах выражения симпатий противоречат чьим-то жизненным взглядам, например, болельщице из Ирана или Васе Пупкину из телевизора, — это тоже не причина вмешиваться в столь интимный процесс и комментировать его. И уж тем более, забота о нравственности и регулирование половой жизни жительниц страны не входит в сферу компетенции политиков и депутатов Госдумы. А представителям СМИ, которые эту тему педалируют, надо поменять риторику, сместив акценты с якобы распутного поведения россиянок в сторону пропаганды контрацепции, а то мало ли какая болячка имеется у аргентинцев. Вдруг наше хваленое здравоохранение не сможет с ней справиться.
Соответственно, нелепо говорить, что наши девушки своими сексуальными предпочтениями как-то портят имидж нации и подрывают светлый образ российской женщины. При этом все эти „комментаторы“ кладут на Конституцию РФ — забывают, что нельзя в Сети публиковать ролики (видео из тех же клубов) без разрешения лица, которое вы сняли. Извините, но это посягательство на частную жизнь и нарушение права на изображение.
Если детально разбирать претензии, то в критике со стороны женщин я усматриваю обычную мизогинию — соперничество, когда делят одного мужчину. А тут не просто мужчина, а целый иностранец! Если же негодует мужчина, то здесь присутствует ревность, зависть и засилье стереотипов. Мне самой приходилось наблюдать такое отношение: ты ему сразу дала — значит, шлюха, не сразу, скажем, через месяц, — стерва и нехорошая женщина, он же без секса страдает.
Стереотипами сквозят и высказывания зампреда комиссии Госдумы по делам национальностей Тамары Плетневой: помнится, именно она сказала, что в России домогательств нет, а если кто-то кого-то домогается, то однозначно во всем виновата женщина — так, называемое „виктимное поведение“. Нелепа и аргументация, что рост сексуальных связей с иностранцами увеличит количество матерей-одиночек. Простите, но у нас уже не социальное государство, выплаты отменили? Нет? Ну, так все в порядке, лучше бы депутат подумала, как привести к нормальному соотношению свою зарплату и пенсию с доходами большинства россиян».
Фото: Евгений Поторочин/«ФедералПресс».
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